Son Mühür- Birinci ayını geride bırakan savaş ABD Başkanı Trump'ın sinir sistemini de zorlayan bir sürece dönüşüyor.

İran'ın dünyanın en önemli enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda ipleri eline geçirmesine çare bulamayan Trump'ın müttefiklerine olan tepkisi yeni bir boyuta evriliyor.

Trump'ın açıklamasına dikkat çeken gazeteci Nevzat Çiçek,

''Trump, müttefiklerine sert bir mesaj göndererek şunları söyledi: Kendinizi savunun, Amerika artık sizi desteklemeyecek'' mesajı verdiğini söyledi.

İki öneri birden...



Trump'ın,

"Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı temin edemeyen tüm ülkelere, örneğin İran'ı yenmek için müdahale etmeyi reddeden Birleşik Krallık'a, bir önerim var: Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alın, yeterince yakıtımız var; ikincisi, cesur olun, boğaza gidin ve yakıtı ele geçirin." dediğini belirten Çiçek,

"Kendinizi nasıl savunacağınızı öğrenmelisiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık size yardım etmek için orada olmayacak, tıpkı sizin de kendinize yardım etmek için orada olmadığınız gibi. İran neredeyse tamamen yok edildi. En zor kısım geride kaldı. Gidin ve kendi petrolünüzü çıkarın!" sözleriyle müttefik ülkelerden yardım beklediğine dikkat çekti.