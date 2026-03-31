Son Mühür- ABD ve İsrail'in Destansı Öfke Operasyonu, dünyanın en büyük askeri gücü olan Pentagon'un füze stoğunu tüketmek üzere.

İran'ın balistik füze ve kamikaze dronlarına karşı Patrio ve THAAD'ları kullanmak zorunda kalan ABD'nin yeni füze yapımı için başvurması gereken adresin Çin olması ise sorunu farklı bir boyuta taşıyor.

Yüzde 40'nı şimdiden kullandı...



''Amerika Birleşik Devletleri 31 günde 2.400 Patriot füze savunma sistemi fırlattı. Yılda 650 adet üretiyor. Mevcut üretim hızıyla stokların yenilenmesi üç buçuk yıl sürüyor. Küresel THAAD envanterinin %40'ını tüketti. Yılda 100'den az THAAD füze savunma sistemi üretiyor. Tam dolum dört ila beş yıl sürüyor'' hatırlatmasında bulunan Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Anslem Perera,

''Her füze savunma sistemi, Çin kontrolündeki tedarik zincirlerinden temin edilen neodimyum ve samaryum-kobalt mıknatıslar içeriyor. ABD savunma nadir toprak elementleri stokunun yaklaşık iki aylık kullanım süresi kaldı.

Üretebileceğinden fazlasını tüketti...



Bu rakamları tekrar okuyun. ABD ordusu, bir ayda üç yılda üretebileceğinden daha fazla hassas silah tüketti ve bu silahların malzemelerini ancak bir sonraki savaşta ihtiyaç duyabileceği ülkeden temin edebiliyor'' vurgusuyla ABD'nin içine düştüğü çıkmaza dikkat çekti.