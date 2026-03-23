ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, Tahran yönetiminin ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlerini sona erdirmesi için “bir fırsatı daha” olduğunu belirterek, anlaşma çağrısını yineledi.

“İran’ın önünde bir şans daha var”

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada İran’a açık bir mesaj gönderdi. Tahran’ın mevcut gerilimi sonlandırmak ve nükleer bir anlaşmaya varmak için hala bir fırsata sahip olduğunu ifade eden Trump, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “İran’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlere son vermek için bir şansı daha var. Umarım bu fırsatı kullanırlar” dedi.

“Artık bizi tehdit edemiyorlar”

Tennessee eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü politikaların sonuç verdiğini savundu. İran’ın tehdit kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ileri süren Trump, “Artık bizi tehdit etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, İran’ın askeri ve stratejik gücünü hedef alan adımlar attığını dile getiren Trump, bu sürecin sistematik şekilde yürütüldüğünü belirtti.

“Çok iyi görüşmeler yaptık” iddiası

Trump, ABD ile İran arasında yürütüldüğünü öne sürdüğü görüşmelere de değindi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini savunan ABD Başkanı, “Çok iyi, çok çok iyi görüşmeler yaptık” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran tarafının uzlaşma yönünde adım attığını iddia etti.

Tahran’dan yalanlama geldi

ABD cephesinden gelen bu açıklamalara karşın İran yönetimi, söz konusu görüşmelerin gerçekleştiği iddialarını reddetti. Taraflar arasındaki bu çelişkili açıklamalar, diplomatik sürece dair belirsizliği artırdı.

“Dünya daha güvenli olacak” vurgusu

Trump, olası bir anlaşmanın sadece ABD için değil, küresel güvenlik açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Anlaşmaya varılması halinde dünyanın daha güvenli bir yer haline geleceğini savundu.

Gözler olası anlaşmada

ABD ve İran arasında devam ettiği iddia edilen temaslar ve karşılıklı açıklamalar, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Tarafların önümüzdeki süreçte atacağı adımlar, hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından belirleyici olacak.