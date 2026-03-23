İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmelere ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanladı. Galibaf, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür iddiaların uluslararası piyasaları etkilemeye yönelik olduğunu savundu.

“ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı”

Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile temas kurulduğuna dair açıklamalarına tepki gösterdi. İran tarafının ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediğini vurgulayan Galibaf, kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Sahte haberlerle algı oluşturuluyor”

İranlı yetkili, ortaya atılan görüşme iddialarının bilinçli şekilde yayıldığını öne sürdü. Bu tür haberlerin özellikle finans ve petrol piyasalarını yönlendirmek amacıyla kullanıldığını belirten Galibaf, aynı zamanda ABD ve İsrail’in içinde bulunduğu siyasi çıkmazdan kurtarılmaya çalışıldığını iddia etti.

İran’dan sert mesaj: “Halk cezalandırılma istiyor”

Galibaf, İran halkının mevcut gerilim karşısında sert bir tutum sergilediğini dile getirerek, saldırgan olarak nitelendirdiği tarafların en ağır şekilde cezalandırılması yönünde beklenti olduğunu söyledi.

İran yönetiminin de bu süreçte birlik içinde hareket ettiğini belirten Galibaf, tüm yetkililerin ülke liderliği ve halkın arkasında kararlılıkla durduğunu vurguladı.

ABD’den görüşme talebi iddiası gündemde

Öte yandan, ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD’nin geçtiğimiz günlerde Galibaf ile görüşmek istediğini öne sürmüştü. Ancak bu talebe henüz resmi bir yanıt verilmediği ve konunun İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde değerlendirilmediği ifade edilmişti.

Trump’tan “üst düzey temas” açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile görüşmelerin sürdüğünü savunmuş ancak muhatap isimlere ilişkin detay vermemişti. “En üst düzey isimlerle görüşüyoruz” diyen Trump, İran’daki güç yapısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

Trump ayrıca, görüşmelerin İran’ın dini lideriyle yapılmadığını belirterek, ülkede farklı aktörlerin etkili olduğunu öne sürmüştü.

Açıklamalar arasındaki çelişki dikkat çekiyor

ABD ve İran’dan gelen açıklamaların birbirini yalanlaması, iki ülke arasında yürütüldüğü iddia edilen diplomatik temaslara ilişkin belirsizliği artırdı. Uzmanlar, bu tür açıklamaların hem siyasi hem de ekonomik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Gözler diplomatik süreçte

Taraflar arasındaki söylem farklılıkları sürerken, olası görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve gerilimin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.