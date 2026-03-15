Son Mühür- ABD ile İsrail’in 28 Şubat sabahı İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş giderek şiddetlenirken, taraflardan gelen açıklamalar uluslararası gündemi belirlemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında İran’ın stratejik enerji noktalarından biri olan Hark Adası’nın bombalanmasına değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump: “Hark Adası’nı tamamen yerle bir ettik”

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Trump, İran’ın petrol ticaretinin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası’na yönelik saldırıyı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Hark Adası’nı tamamen yerle bir ettik, ama eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz.”

Trump ayrıca İran’ın enerji altyapısının tamamının hedef alınmadığını belirterek, “Enerji altyapısına hiçbir şey yapmadım, çünkü onu yeniden inşa etmek yıllar alırdı” sözleriyle saldırıların kapsamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“İran’la anlaşmaya hazır değilim”

ABD Başkanı, İran’la diplomatik bir anlaşmanın şu aşamada mümkün olmadığını savundu. Trump açıklamasında, “İran’la anlaşma yapmaya henüz hazır değilim. Çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil.” dedi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelere de değinen Trump, İran’ın boğaza mayın döşediği iddialarının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Trump: “Yeni dini lider ölü olabilir”

Saldırıların ilk gününde hayatını kaybettiği iddia edilen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerine seçilen oğlu Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, “Yeni dini lider ölü olabilir” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı için uluslararası çağrı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için uluslararası bir koordinasyon gerektiğini belirtti.

“ABD, İran’ı askeri, ekonomik ve diğer her açıdan yenmiş ve tamamen yerle bir etmiştir ancak Hürmüz Boğazı aracılığıyla petrol alan dünya ülkeleri buradan geçişin güvenliğini sağlamalıdır.

Biz de buna büyük ölçüde yardımcı olacağız.” diyen Trump, birçok ülkenin bölgeye savaş gemisi göndermesini beklediklerini söyledi.

Trump ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı’nı yakında açık, güvenli ve özgür hale getireceğiz.

Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı artık tamamen etkisiz hale getirilmiş bir ülke tarafından tehdit oluşturamaz.”

İran’dan sert yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Arakçi paylaşımında, “ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ve sorunları caydırmak yerine adeta davet ettiği ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın uluslararası destek çağrısına da değinen Arakçi, şu değerlendirmeyi yaptı: “ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için başkalarından, hatta Çin’den bile yardım dileniyor.

İran, kardeş komşu ülkeleri, özellikle tek kaygıları İsrail olan yabancı saldırganları topraklarından çıkarmaya çağırıyor.”

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na İran’ın mayın döşediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İran yönetimi bu iddiaları yalanlarken, Trump ise Amerikan donanmasının yakında Hürmüz’den geçen ticari gemilere refakat edeceğini açıkladı. Trump çatışmaların süresine ilişkin ise, “Savaş gerektiği kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail’in İran’daki hedeflerinin tamamen aynı olmadığını da dile getiren Trump, operasyonların kapsamı konusunda farklı stratejilerin bulunduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları’ndan Trump’a yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da Trump’ın İran donanmasının yok edildiği yönündeki iddialarına karşı çıktı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, “ABD donanmanın yok olduğunu iddia ediyorsa, Hürmüz Boğazı hâlâ nasıl kapalı ve tek bir tanker bile nasıl geçemiyor?” ifadeleri kullanıldı.

Trump’tan Zelenskiy’e eleştiri

ABD Başkanı Trump, açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i eleştiren Trump, “Zelenskiy’nin anlaşma yapmak istememesine şaşırdım.

Ona anlaşma yapmasını söyleyin, çünkü Putin anlaşma yapmaya hazır. Zelenskiy ile anlaşma yapmak çok daha zor.” dedi.

Zelenskiy’in İran insansız hava araçlarına karşı ABD’ye yardım teklifine de değinen Trump, “Yardıma ihtiyacımız yok. Yardım isteyeceğimiz son kişi Zelenskiy’dir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın İran’a istihbarat verdiği iddialarına ilişkin ise Trump, “Rusya belki bilgi veriyor, belki de vermiyor” yorumunu yaptı.