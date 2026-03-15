Son Mühür- Gazze'de işlediği insanlık dışı suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'dan son dönemde haber alınamıyor.

Sosyal medya kaynaklı öldü haberleri İsrail tarafından yalanlanmasına rağmen iddiaların tam olarak önüne geçilebilmiş değil.

Ne umdular, ne buldular?

ABD ve İsrail'in İran'da batağa sağlandığına işaret eden gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''CIA eski Direktörü David Petraeus, itiraf etmiş:

‘İran’da Delcy Rodriguez gibi birini bulmayı umuyorduk ama bulduğumuz şey genç bir Kim Jong Un oldu.’

Yani.

‘Venezuela umduk, Kuzey Kore bulduk’ diyor.

Sadece onlar değil, batının penceresinden Ortadoğuyu yorumlayan içimizdeki uzantıları da çuvalladı.

Öyle kısa süreli beklentiye girmişler ki mühimmat stokuna bile bakmamışlar, ciddi maliyet hesabı yapmamışlar'' hatırlatmasında bulundu.

''Füze tedariki için firmaları toplayan Pentagon sadece ilk 6 günde 11.3 milyar dolar, İsrail 7 milyar dolar harcandığını açıkladı'' diyen Tayyar,

''Asker cenazeleri, sivil ölümleri ve enkaza dönen şehirler, bu maliyet hesabına dahil değil.

Washington’daki hesap Tahran’a uymamış görüldüğü gibi.

İnşallah, bu arada Deccal Netanyahu’nun ölüm haberi gelir de savaştan hiç olmazsa insanlık adına bir hayır çıkar.

Çifte bayram yaparız'' sözleriyle temennisini dile getirdi.