ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda operasyonların hedef odaklı sürdüğünü belirterek, ABD’nin bölgede uzun süre kalmasının gerekmediğini ifade etti. Trump, önceliklerinin İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu vurguladı.

“Saldırı kapasitesini tamamen ortadan kaldıracağız”

ABD basınına telefonla verdiği röportajda konuşan Trump, İran’a yönelik operasyonların henüz tamamlanmadığını ancak kritik aşamaya gelindiğini söyledi.

Trump, İran’ın elindeki saldırı kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirilmesi gerektiğini belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Hürmüz Boğazı mesajı: “Biz çekilince açılacak”

Trump, Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulmasına ilişkin değerlendirmesinde, bu sorunun diğer ülkeler tarafından çözülebileceğini savundu.

ABD’nin bölgeden çekilmesi halinde boğazın kendiliğinden açılacağını öne süren Trump, enerji ticaretinin devamlılığı açısından bu hattın yeniden işler hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Müttefiklere eleştiri: “Yeterince sorumluluk almıyorlar”

ABD Başkanı, boğazın güvenliği için çok uluslu bir güç oluşturulması konusunda müttefik ülkelerin yeterince istekli olmadığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Trump, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu geçiş noktasında yalnızca ABD’nin sorumluluk üstlenmemesi gerektiğini vurguladı.

İsfahan saldırısı: “Ne patlamaydı ama”

İran’ın İsfahan kenti yakınlarında düzenlenen hava saldırılarına da değinen Trump, hedefe ilişkin detay vermekten kaçındı. Ancak patlamanın büyüklüğüne dikkat çekerek, operasyonun etkisinin oldukça yüksek olduğunu ima etti.

Trump, saldırının detaylarının kısa süre içinde ortaya çıkacağını belirtti.

“Rejim değişikliği gerçekleşti” iddiası

Trump, İran’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunarak, ülkede fiili bir “rejim değişikliği” yaşandığını öne sürdü.

Yeni yönetimin daha “makul” olduğunu savunan Trump, ABD’nin yürüttüğü operasyonların bu sonucu doğurduğunu ifade etti.

Diplomasi kapısı açık, detaylar gizli

ABD’nin diplomatik temaslarına ilişkin sorulara temkinli yaklaşan Trump, yürütülen müzakerelere dair ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Stratejik konuların kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirten Trump, sürecin hem askeri hem diplomatik boyutuyla sürdüğünü ifade etti.

Operasyonların süresi belirsiz

Trump, operasyonların ne kadar süreceğine ilişkin net bir takvim vermekten kaçınırken, hedeflere ulaşıldığında ABD’nin bölgeden çekileceğini yineledi.

Açıklamalar, ABD’nin İran politikasında askeri baskı ile diplomatik süreci birlikte yürütmeye devam edeceğine işaret etti.