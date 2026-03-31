Özkan Yalım hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan resmi açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yalım’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararının ardından, Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırma geçici tedbir kapsamında

Bakanlık, söz konusu işlemin geçici bir tedbir olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, soruşturma süreci devam ederken belediye başkanlığı görevine ilişkin yetkilerin askıya alındığı ifade edildi.

Mal varlığına el konuldu, şirketlere kayyım atandı

Soruşturma kapsamında daha önce de Yalım’ın mal varlığına el konulmuştu. Ayrıca, hakimlik kararı doğrultusunda el konulan şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması çok yönlü olarak sürerken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında yeni kararların alınması bekleniyor.