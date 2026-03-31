Son Mühür- ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal’ın haberine göre eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sürece dair yeni bir yaklaşım geliştirdiği iddia edildi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Trump’ın danışmanlarına yaptığı değerlendirmelerde, Hürmüz Boğazı’nın tam anlamıyla açılmaması durumunda bile operasyonun sonlandırılabileceğini dile getirdiği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı kritik eşik olmaktan çıkabilir

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD yönetimi Hürmüz Boğazı’nın askeri yöntemlerle tamamen açılmasına yönelik bir girişimin çatışma süresini uzatabileceği görüşünde.

Yapılan değerlendirmelere göre, böyle bir operasyon mevcut planlamanın ötesine geçerek 4 ila 6 haftalık sürecin uzamasına neden olabilir.

Bu nedenle Washington’un, boğazı açmaya yönelik doğrudan askeri müdahaleye mesafeli durduğu ifade ediliyor.

Diplomatik baskı ön planda

Trump yönetiminin stratejisinde diplomatik yolların öncelikli olduğu belirtiliyor. ABD’nin, İran üzerinde baskıyı artırarak Hürmüz Boğazı’nın açılmasını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan Washington’un sadece boğaz meselesine odaklanmadığı, aynı zamanda İran’ın deniz gücü ve füze kapasitesini zayıflatmayı da temel hedefler arasında gördüğü ifade ediliyor.

Avrupa ve Körfez ülkelerine rol planı

Diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde ise yeni bir senaryonun devreye girebileceği belirtiliyor. Buna göre Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda Avrupa ve Körfez ülkelerinin daha aktif rol üstlenmesini isteyebileceği öne sürüldü.

Askeri seçenekler masada ancak öncelik değil

Haberde, ABD’nin askeri seçenekleri tamamen dışlamadığı ancak bu adımların şu aşamada öncelikli olmadığı vurgulandı.

Washington’un önceliğinin çatışmanın daha fazla büyümesini engellemek ve süreci kontrollü şekilde sonlandırmak olduğu ifade ediliyor.