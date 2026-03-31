Son Mühür - Sabah saatlerinde Bursa merkezli dört ilde düzenlenen geniş çaplı operasyon, yalnızca adli değil siyasi sonuçlarıyla da gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, aralarında eşi, kızı ve kardeşlerinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte emniyetteki işlemleri sürerken, kulislerde “Bozbey tutuklanırsa Bursa’yı kim yönetecek?” sorusu öne çıkıyor. Bozbey’in görevden uzaklaştırılması halinde ise Bursa yönetiminin yeniden AK Parti’ye geçebileceği değerlendiriliyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Belediye Kanunu’na göre, hakkında yürütülen bir ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılabiliyor. Soruşturmanın terör kapsamı dışında yürütülmesi nedeniyle, olası bir görevden alma durumunda kayyum atanması yerine, yeni başkan vekilinin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilmesi öngörülüyor. Avantajlı taraf Cumhur İttifakı Tam da bu noktada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından oluşan meclis tablosu belirleyici hale geliyor. Başkanlık koltuğunu CHP adayı Mustafa Bozbey kazanmış olsa da, ilçelerden gelen üyelerle oluşan 106 kişilik Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğu görülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üye dağılımı şu şekilde: AK Parti: 50

CHP: 41

MHP: 8

İYİ Parti: 3

Büyük Birlik Partisi (BBP): 1

Türkiye İttifakı Partisi: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

Bağımsız: 1 AK Parti'ye geçebilir Mevcut tabloya göre AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, 59 üyeyle mecliste salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Sürecin Mustafa Bozbey’in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararıyla sonuçlanması durumunda, mecliste yapılacak oylamada Cumhur İttifakı’nın kendi adayını tam desteklemesi halinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın CHP’den AK Parti’ye geçebileceği değerlendiriliyor. Siyaset kulislerinde ise gözler, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sonucuna ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüpheliler hakkında verilecek karara çevrilmiş durumda.