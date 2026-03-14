ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yürütülen askeri süreç hakkında yaptığı yeni açıklamada, Tahran yönetiminin ağır bir yenilgi yaşadığını ve anlaşma arayışında olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Trump, kendisine ait olan Truth Social üzerinden paylaştığı mesajda, ABD basınını eleştirdi. Amerikan ordusunun İran karşısındaki başarısının yeterince gündeme getirilmediğini savunan Trump, bazı medya kuruluşlarının bu durumu görmezden geldiğini öne sürdü.

ABD ordusunun operasyonlarda önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Trump, İran’ın bu gelişmelerin ardından anlaşma talebinde bulunduğunu iddia etti.

“Benim kabul edeceğim bir anlaşma değil”

Trump, İran’ın istediğini belirttiği anlaşmaya ilişkin ise temkinli bir tutum sergiledi. Söz konusu teklifin kendi şartlarına uymadığını dile getiren Trump, “İran bir anlaşma yapmak istiyor ancak bu benim kabul edeceğim türden bir anlaşma değil” ifadelerini kullandı.