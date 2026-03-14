Son Mühür -Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail’in sahada çalışan Türk gazetecilere yönelik tutumu tartışma yarattı. A Haber ekibi canlı yayın sırasında kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulmak istenirken, bölgede gözlemlenen Türk karşıtlığının yalnızca güvenlik güçleriyle sınırlı olmadığı, bazı sivillere de yansıdığı ifade edildi.

Sahadaki izlenimlerini aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

''Ne zaman Türk duysalar böyle bir sorunla karşı karşıya kalıruz. Bir sürü basın mensubu mümkünse çekim yapabilirken biz yapamıyoruz. dedi. Ben de 'Biz İran'da değilsiniz, aradaki farkın farkındasınızdır' diyerek cevap verdim. Bu durumda, yaşlı insanlara uzun yolda kalmamaya çok büyük bir risk ödemek zorunda kalacaksınız"

Öte yandan, Kavasoğlu bölgede çekim yaparken ''Sıradaki düşman sizsiniz...'' tehditlerine de maruz kaldığını sözlerine ekledi.

Ağır sansür böyle aşıldı

İsrail yönetiminin askeri kayıplar ile vurulan noktaların gizlenmesine yönelik uyguladığı sıkı sansürün, Türk basın mensuplarının farklı yöntemleri sayesinde aşılmaya çalışıldığı belirtildi. Ekip, Telegram kanallarında paylaşılan görüntüleri yapay zekâ destekli analiz programlarına yükleyerek “Burası neresi?” sorusuyla konumu tespit etmeye çalıştıklarını, ardından çevredeki izleri ve hasar belirtilerini takip ederek ilgili noktaya ulaştıklarını aktardı. Öte yandan radar sistemlerinin ileri güvenlik teknolojileriyle donatıldığı ve yüksek operasyonel güvenlik standartlarına sahip olduğu ifade edildi.

''Görüntülenmeyi imkansız hale getiriyor...''

Sözlerine devam eden Emine Kavasoğlu, bölgedeki saldırıların ardından gerçekleştirilen hızlı müdahaleye dikkat çekti. Canlı yayında konuşan Kavasoğlu, bir roket saldırısı sonrası yolda büyük bir çukur oluştuğunu ancak yaklaşık 30–40 dakika içinde olay yerinin tamamen temizlenerek asfaltlama çalışmasının tamamlandığını söyledi. Hatta kısa süre sonra bölgeden geçenlerin burada bir füze saldırısı yaşandığını fark edemeyeceğini ifade etti.

Kavasoğlu, bu hızlı müdahalenin sahada haber takibini zorlaştırdığını ve askeri noktaların görüntülenmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

Siyonistlerin asfalt yöntemi ortaya çıktı

İsrail tarafının füze saldırılarını uluslararası kamuoyuna sunma biçimi de tartışma yarattı. Kavasoğlu, söz konusu yöntemi şu ifadelerle anlattı:

"Bir füze saldırısı olduğunda evrensel olarak devasa bir çukur toplanıyor. O yarım saat-kırk dakika içinde orası tamamen temizleniyor ve asfalt dökülüyor. İki Saat sonra oradan geçen biri orada bir saldırı olduğunu anlamıyor bile. Askeri üslere yaklaşmamız zaten imkansız, her şey yasaklanmış durumda"

14 gün boyunca paylaşılamayacak

Haberin arka planındaki uluslararası sansür iddialarına da değinen Emine Kavasoğlu, ABD merkezli bir uydu görüntüleme şirketinin yoğun saldırıların ardından bölgeye ait uydu görüntülerinin 14 gün süreyle paylaşılmayacağını açıkladığını belirtti. Kavasoğlu, bu durumun bölgedeki bilgi savaşının geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti.