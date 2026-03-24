Gazetenin raporuna göre New York saatiyle sabah 06:49 ile 06:50 arasında geçen tek bir dakikada yaklaşık 6.200 adet Brent ve WTI vadeli işlem sözleşmesi el değiştirdi. Bu işlemlerin toplam değeri 580 milyon dolar olarak hesaplandı. Hem Brent hem de WTI hacimlerinin saat 06:50'den tam 27 saniye önce aynı anda sıçrama göstermesi, piyasa gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Trump ne açıkladı ve piyasalar nasıl tepki verdi?

Trump, sabah saatlerinde Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda İran ile son günlerde "verimli görüşmeler" gerçekleştiğini duyurdu. Aynı açıklamada İran'ın enerji altyapısına ve santrallerine yönelik saldırıların beş gün süreyle durdurulacağını ilan etti. Bu gelişmenin ardından ham petrol fiyatları hızla düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri ise sert bir yükselişe geçti.

Piyasa uzmanları "tesadüf değil" diyor

Bir piyasa stratejisti Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, Trump'ın paylaşımından sadece 15 dakika önce vadeli işlem piyasasında bu denli agresif satış yapan kişilerin kim olduğunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Uzman, nedenselliği kesin olarak kanıtlamanın güç olduğunu kabul etmekle birlikte, zamanlamanın oldukça dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Benzer şüpheli işlemler daha önce de yaşanmıştı

Bu olay, Trump yönetimi döneminde büyük politika açıklamalarından hemen önce tespit edilen şüpheli piyasa hareketlerinin ilki değil. Daha önce tahmin platformu Polymarket'te bir kullanıcı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesine bahis koymuş ve Maduro'nun yakalanmasından kısa süre önce gerçekleştirilen bu işlem büyük tartışma yaratmıştı.

Beyaz Saray'a sorular yöneltildi

Financial Times'ın haberinin ardından Beyaz Saray, konuyla ilgili sorularla karşı karşıya kaldı. Petrol vadeli işlemlerinde yaşanan olağandışı hacim artışının yanı sıra S&P 500 vadeli işlemlerinde de Trump'ın paylaşımından önce belirgin bir sıçrama kaydedilmesi, piyasa düzenleyicileri açısından ciddi bir inceleme konusu olma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, işlemlerin tek bir kişi veya grup tarafından mı yoksa birden fazla aktör tarafından mı gerçekleştirildiğinin henüz netleşmediğini belirtiyor.