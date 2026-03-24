İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada geminin pazartesi akşamından itibaren müttefiklerle birlikte Kıbrıs'ın savunmasına entegre olacağını doğruladı. Healey ayrıca RAF ve Donanma pilotlarının bölgede Kıbrıs, Ürdün, Bahreyn, Katar ve BAE'nin savunmasında yaklaşık 900 uçuş saati gerçekleştirdiğini belirtti.

HMS Dragon neden bu kadar geç ulaştı?

Geminin geç ulaşması İngiltere'de tartışma konusu oldu. HMS Dragon, İran'ın 1 Mart'taki drone saldırısının ardından 10 Mart'ta Portsmouth'tan yola çıktı. Ancak gemi yola çıkmadan önce kuru havuzda bakımdaydı ve denize çıkması için 4 haftalık daha süre gerekiyordu. İngiltere Savunma Bakanlığı, normalde 6 hafta sürecek hazırlık çalışmasının yalnızca 6 günde tamamlandığını açıkladı. Gemi transit sürecinde Cebelitarık'ta lojistik mola verdi ve yolculuk boyunca yoğun eğitim tatbikatları gerçekleştirdi.

HMS Dragon hangi yeteneklere sahip?

Yaklaşık 230 kişilik mürettebata sahip olan HMS Dragon, Sea Viper füze sistemiyle donatılmış. Bu sistem 10 saniyeden kısa sürede 8 füze fırlatabilme ve aynı anda 16 füzeyi hedeflerine yönlendirebilme kapasitesine sahip. Geminin SAMPSON radarı 400 kilometreden fazla mesafedeki tehditleri tespit edebiliyor. Kıbrıs'ın 5 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına alabilecek yetenekte olan gemi, drone, balistik füze ve hava tehditlerine karşı ilk savunma hattını oluşturuyor.

Kıbrıs'ın savunmasında hangi ülkeler yer alıyor?

HMS Dragon'ın yanı sıra bölgede Fransa, ABD, Yunanistan, Hollanda, İspanya ve İtalya'ya ait savaş gemileri de görev yapıyor. İngiltere ayrıca Kıbrıs'a 500 ek hava savunma personeli, F-35 savaş uçakları, radar sistemleri ve drone avcısı Wildcat helikopterleri konuşlandırdı. İtalyan fırkateyni Federico Martinego ve Hollanda hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen de Kıbrıs sularında aktif olarak görev yapıyor. Tüm bu gelişmeler, Ortadoğu'daki gerilimin Akdeniz'e yayılmasıyla birlikte Kıbrıs'ın NATO müttefikleri için stratejik bir savunma noktasına dönüştüğünü ortaya koyuyor.