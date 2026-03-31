Türkiye’deki kasko ve zorunlu trafik sigortası süreçlerinde ezber bozan bir yenilik hayata geçiyor. Sektörde hasar tespit süreçlerini daha şeffaf, bağımsız ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen devreye alınıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem tarafından detayları paylaşılan bu yeni model, sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki güven ilişkisini dijital altyapıyla yeniden kurguluyor. İlk aşamada belirlenen pilot bölgelerde uygulanacak olan sistem, hasar yönetiminde tam bağımsız bir denetim mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.

İlk durak Bursa ve Ordu: Pilot uygulama 1 Nisan’da başlıyor

Yeni nesil ekspertiz sisteminin saha testleri için Bursa ve Ordu illeri pilot bölge olarak seçildi. Ahmet Nedim Erdem’in yaptığı açıklamaya göre, 1 Nisan'dan itibaren bu iki ilde kasko kapsamındaki ağır hasarlı araçlar ile trafik sigortası dahilindeki 40 bin TL ve üzerindeki hasarlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden otomatik olarak atanacak eksperler tarafından incelenecek. Bu sistem sayesinde sigorta şirketleri, belirlenen limitlerin üzerindeki hasarlarda artık manuel seçim yapamayacak; SBM algoritması üzerinden sıradaki bağımsız eksper zorunlu ve sıralı bir şekilde görevlendirilecek.

Değer kaybı tazminatında yeni standart: Tek raporda iki çözüm

Pilot uygulamanın en dikkat çekici detaylarından biri de trafik sigortası kapsamındaki hak sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Atanan bağımsız eksperler, sadece mevcut hasarı tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda aracın uğradığı değer kaybını da "gerçek zarar" ilkesine dayanarak hesaplayacak. Bu düzenleme sayesinde, vatandaşların değer kaybı tazminatı alabilmek için ayrıca bir talep oluşturmasına veya ek bir süreç yönetmesine gerek kalmayacak. Sistemsel olarak atanan eksperin hazırladığı raporda yer alan değer kaybı tutarı, sürecin ayrılmaz bir parçası haline gelerek hak sahiplerinin mağduriyetini minimuma indirecek.

e-Devlet onaylı kolay erişim ve itiraz mekanizması

atandaşların sisteme katılımını kolaylaştırmak adına e-Devlet entegrasyonu da devreye alındı. Sigortalılar veya hak sahipleri, SBM’nin resmi internet adresi üzerinden "Eksper Atama" menüsünü kullanarak, güvenli bir doğrulama ile kendi eksperlerini kolayca atayabilecekler. Hazırlanan raporlara karşı itiraz süreci de belirli bir disipline bağlandı. Eksper raporu sisteme girildikten sonra taraflara bildirim yapılacak ve bu tarihten itibaren 3 iş günü içinde itiraz hakkı kullanılabilecek. Anlaşmazlıkların sürmesi durumunda ise tarafsızlığı pekiştirmek adına "Hakem Eksper" ataması yapılarak nihai kararın adil bir şekilde verilmesi sağlanacak.

1 Temmuz’da tüm Türkiye’de devreye girecek

Sistemin başarısını ölçmek amacıyla başlatılan pilot süreç, başlangıçta 3 ay boyunca takip edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ihtiyaç duyması halinde bu deneme süresini 6 aya kadar uzatabilecek. Şayet bir uzatma kararı alınmazsa, Akıllı Atama Sistemi 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde zorunlu hale gelecek. Ayrıca, 1 Nisan'dan itibaren ülke genelinde uygulanacak bir diğer önemli yenilik ise eksper ücretlerine dair oldu; hangi taraf atarsa atasın, düzenlenen ilk eksper raporunun bedeli artık doğrudan sigorta şirketleri tarafından karşılanacak.