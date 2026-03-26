Ekonomist İris Cibre, akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı.

Cibre, cumartesi gününden itibaren motorin grubunda 6,23 TL seviyesinde bir fiyat artışı beklendiğini ifade ederek, olası zammın büyük ölçüde pompaya yansıyabileceğini belirtti.

“Zammın tamamı yansıyabilir”

Cibre paylaşımında, geçmiş dönemlerde yapılan fiyat güncellemelerine de atıfta bulundu.

Son indirimin tamamının ve önceki indirimin bir kısmının pompa fiyatlarına yansıtıldığını hatırlatan ekonomist, bu nedenle yeni zammın da büyük ölçüde doğrudan tüketiciye yansıyabileceğini dile getirdi.

ÖTV detayı dikkat çekti

Zam beklentisine ilişkin değerlendirmede, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) mekanizmasına da değinildi.

Cibre, mevcut durumda fiyat artışını sınırlayabilecek vergi alanının oldukça daraldığını belirterek, “kalan ÖTV’nin çok düşük seviyede olabileceği” yorumunu yaptı.

Daha önce de zam tahminleriyle gündeme gelmişti

Ekonomist Cibre’nin daha önce de akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı tahminler kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Nitekim önceki paylaşımlarında motorin için 5,5 ila 7 TL aralığında zam beklentisi dile getirilmişti.