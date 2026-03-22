Son Mühür - İran’ın uzun menzilli füze kapasitesine ilişkin son gelişmeler, İngiltere’de güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Diego Garcia üssünü hedef alabilecek seviyeye ulaşıldığı yönündeki iddialar, “Avrupa artık menzil içinde mi?” sorusunu gündemin merkezine taşıdı.

Ünlü televizyoncu Piers Morgan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın füze menzili konusunda dünyayı yanılttığını savundu. Morgan, bu durumun Avrupa’nın da hedef olabileceği anlamına geldiğini belirterek, söz konusu füzelere karşı yeterli savunma kapasitesinin bulunmadığını ve bunun ciddi bir endişe yarattığını ifade etti.

"Eğer İran İngiltere'ye bir füze fırlatırsa...''

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) eski Mareşali Sean Bell de katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bell, olası bir füze saldırısı karşısında İngiltere’nin müdahale kapasitesinin sınırlı olduğunu belirterek, "Eğer İran İngiltere'ye bir füze fırlatırsa, onu radarlarımızla takip edebiliriz ancak durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Askeri uzmanlardan uyarı