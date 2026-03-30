Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde tansiyonu zirveye taşıyan kritik açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayımlayan Trump, bir anlaşma sağlanamaması durumunda İran’ın enerji altyapısını tamamen yok etmekle tehdit etti.

Yeni ve makul bir rejimle görüşüyoruz

Trump, açıklamasında ABD’nin İran’daki askeri varlığını ve operasyonlarını sonlandırmak istediğini belirtti. Mevcut temasları "yeni ve daha makul bir rejimle yürütülen ciddi görüşmeler" olarak nitelendiren Trump, bu süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini iddia etti.

Hürmüz Boğazı ve enerji tesisleri hedefte

Trump, anlaşmanın kısa sürede tamamlanmaması ve özellikle Hürmüz Boğazı’nın derhal ticarete açılmaması durumunda askeri müdahalenin boyutunun değişeceğini vurguladı. ABD Başkanı, şimdiye kadar bilinçli olarak hedef alınmayan şu noktaları açıkça işaret etti:

Tüm elektrik üretim tesisleri,

Petrol kuyuları,

Hark Adası,

Deniz suyu arıtma (tuzdan arındırma) tesisleri

Trump, olası bir operasyon için "Hepsini havaya uçurup tamamen yok edeceğiz" ifadesini kullanarak gözdağı verdi.

47 yıllık "terör saltanatı" vurgusu

Açıklamasında geçmişe de atıfta bulunan Trump, bu sert hamlenin bir "karşılık" olacağını belirtti. İran’ın yönetim anlayışını "47 yıllık terör saltanatı" kurmakla suçlayan Trump, bu süre zarfında hayatını kaybeden Amerikan askerleri ve sivil vatandaşlar için bir bedel ödetileceği mesajını verdi.