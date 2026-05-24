Son Mühür - “Geri dönmek üzere çıkıyorum” ifadelerini kullanan Özgür Özel, parti yöneticileri, milletvekilleri ve vatandaşlarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüşe geçti. Ancak güzergâhta polis ekiplerinin oluşturduğu engelle karşılaşan Özel ve beraberindeki grup, daha sonra Milli Egemenlik Parkı’na geçti. Özel, burada toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli Egemenlik Parkı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Özgür Özel, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Mutlak bizi esir almış. Bu yolda hep birlikte yürüyecek miyiz. Bugün babaocağını korumak için, kime emanetse. orada canını siper edenlere, selam olsun hepinize. Bu kararlikta millet samimiyet gördü. Geliz dedi, siz geçin partinin başına biz size güveniyoruz dedi. Öyle zor bir işi başardık ki. Cumhuriyet tarihi boyunca ne bu partide ne başka partide baştaki başkan seçimle değişemez dediler. Sen bu işi başaramazsın dediler.''

''Yenilgiyi yakıştıramayanlardanız''

''İşte bugün, işte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir sabaha kadar bekleyen sizlerie: baba ocağını korumak için, baba ocağı işgal olmasın diye, baba ocağı kime emanetse; üyeden, delegeden onun dışında birinin eli değmesin diye oraya canını siper edenlere selam olsun hepinizel Biz yıllarca seçim akşamları partinin genel merkezinin, il, ilçe binalanının erkenden ışıklarının sönmesinden razı olmayanlar... Buna atlanamayanlar... Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenilgiyi yakıştıramayanlardanız''

"Kaybetmeyeceğiz" dedik...''

''İşte o gün, 28 Mayıs 2023 günü o seçimi kazanamadığımızda, hepimiz artık bir şeylerin sonuna geldiğimizi dediğimizde: gözler yerdeyken, başlar öndeyken, kimse kimseyle konuşacak hålde değilken, görev yine bize düşer dediki Cumhuriyetin gençlerine, cumhuriyetin kadınlarına, her yaştan cumhuriyetin muhafızlarına görev düşer dedik. Ve "İşimiz" dedik, yola çıktık. Söz verdik; "Bir daha yenilmeyeceğiz" dedik! "Kaybetmeyeceğiz" dedik! "Işıkları erkenden kapatmayacağız" dedik!

Bu kararlılıkta millet samimiyet gördü. Millet bu samimiyete değer verdi. "Gelin" dedi. "Siz geçin partinin "Asla olmaz. Atatürk gelse bu delegeyle seçim kazanamaz. Cumhuriyet tarihi boyunca ne bu partide ne herhangi bir partide baştaki genel başkan seçimle değişmedi, değişemez" dediler. "Delege başkana bağlı. sesini duyuramazsın, sen bu işi başaramazsın" dediler. Dedim ki, bizim delegeyi: onu tıraş eden berberi, aynı apartmanda yaşayan 18 yaşındaki gencecik komşusu, tarlayı birlikte suladığı sınır komşusu, mezun ettiği öğrencisi ikna edecek. "Ankara'ya gelirken onlarla konuşun da gelin" dedim.''

''Delege, halkın sesini dinle''

''Öyle yaptılar. Geldiler, salondaki yerini aldılar. Siz, kiminiz salondaydınız, zemindeydiniz, kiminiz tribünlerde, kiminiz kapının önünde, kiminiz de duayla ekranın başındaydınız. O gün, o gün, o gün şuydu: 'Delege, halkın sesini dinle! Delege, sokağın sesini dinle!"

''Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık''

''Hani diyor ya birileri 'arının' diye, onların sıktırdığı biber gazından, o yağan yağmurun altında anındıki Dost bildiğimizin ihanetinden gayn arınacağımız hiçbir şeyimiz yokturi Bugün meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanlan biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez 1.Meclis'te bir odaydı. Biz o binadan çıktık, Meraklısına bıraktık.''