Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan savaş süreci, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Savaş sürecinde çok sayıda sivil ve üst düzey isimler de hayatını kaybetti. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, savaşın seyrini değiştirebilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.

Net tarih verdi!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "ABD, İran'dan 2 veya 3 hafta içinde ayrılacak." ifadelerini kullandı.

"Anlaşma yapmak zorunda değil!"

Anlaşma sürecinin savaşın seyrine yönelik etkisi hakkında da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşın bitmesi için İran benimle anlaşma yapmak zorunda değil." dedi. Benzin fiyatlarındaki yükseliş ve 4 dolara ulaşması hakkında da konuşan Trump, "Evet, 4 dolara ulaştı ama artık bize nükleer silah fırlatan bir ülke olmayacak. Amerikalılar etkilerini hissediyor. Aynı zamanda kendilerini çok daha güvende hissediyorlar." dedi.