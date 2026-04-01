İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile devam eden gerilime ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, İran’ın yıllardır sürdürdüğü nükleer ve askeri yatırımların “boşa gittiğini” savunarak, bölgedeki dengelerin değiştiğini öne sürdü.

“İran milyarlarca doları sonuçsuz harcadı”

Netanyahu, İran’ın nükleer program, balistik füze geliştirme ve bölgedeki vekil güçlere sağladığı destek için yaklaşık bir trilyon dolarlık kaynak ayırdığını iddia etti.

Bu yatırımların hedeflenen sonucu vermediğini savunan İsrail Başbakanı, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını öne sürdü.

“Şer ekseni” ve tarihsel benzetme

İran ve müttefiklerini “şer ekseni” olarak tanımlayan Netanyahu, bölgedeki mücadeleyi tarihsel bir anlatımla değerlendirdi.

İsrail’in yürüttüğü operasyonları, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı sırasında yaşanan olaylara benzeten Netanyahu, farklı bölgelere yönelik saldırıları “çok yönlü darbe” olarak nitelendirdi.

“ABD ile birlikte hareket ediyoruz”

Netanyahu, geçmişte İran karşısında yalnız kaldıklarını ancak bugün uluslararası desteklerinin arttığını ifade etti.

ABD ile iş birliğinin güçlendiğini belirten Netanyahu, İsrail’in bölgedeki diğer ülkelerle de İran’a karşı yeni ittifaklar kurduğunu açıkladı. Bu ittifaklara ilişkin detayların ilerleyen süreçte paylaşılacağını söyledi.

“Yeni ittifaklar yolda”

İsrail Başbakanı, bölgedeki güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini belirterek, İran tehdidine karşı kurulan yeni ortaklıkların stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Netanyahu, bu ittifakların bölgedeki güç dengesini değiştirebileceğini ifade etti.

“İran yönetimi çökecek” iddiası

Netanyahu, devam eden savaşın İran yönetimi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu savunarak, mevcut rejimin uzun vadede ayakta kalamayacağını ileri sürdü.

Bu açıklama, İsrail’in İran politikasında sert söylemini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Sınır ötesi güvenlik hattı vurgusu

İsrail’in güvenlik stratejisine de değinen Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan hattında geniş bir “tampon bölge” oluşturduklarını söyledi.

Bu bölgelerin, İsrail’e yönelik tehditleri azaltmak amacıyla oluşturulduğunu belirten Netanyahu, sınır ötesinde derin bir güvenlik kuşağı inşa ettiklerini ifade etti.

Hava savunma sistemi iddiası

İsrail’in hava savunma sistemlerinin etkinliğine de değinen Netanyahu, ülkesinin bu alanda dünya liderleri arasında olduğunu savundu.

Birçok ülkenin İsrail’in savunma teknolojilerine ilgi gösterdiğini belirten Netanyahu, bu sistemlerin sahada kendini kanıtladığını ifade etti.

Bölgesel gerilim sürüyor

Netanyahu’nun açıklamaları, Orta Doğu’da süregelen gerilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ederken, İsrail’in askeri ve diplomatik stratejisini sert bir çizgide sürdürdüğünü gösterdi.