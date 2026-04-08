Donald Trump, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu uzlaşının Lübnan’ı kapsamadığını net şekilde ifade etti. Trump’ın açıklamaları, bölgedeki çok katmanlı çatışma dinamiklerine dikkat çekti.

“Lübnan anlaşmanın parçası değil”

ABD merkezli PBS News’e konuşan Trump, ateşkesin kapsamına dair soruları yanıtladı. Lübnan’ın anlaşmaya dahil olmadığını belirten Trump, bunun nedeninin Hizbullah olduğunu söyledi.

Trump, “Bu anlaşmanın bir parçası değiller. Hizbullah nedeniyle dahil edilmediler” ifadelerini kullanarak, Lübnan’daki durumun ayrı bir başlık olarak değerlendirildiğini vurguladı.

“Bu ayrı bir çatışma”

Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, bu sürecin İran ile yapılan ateşkesten bağımsız ele alınması gerektiğini ifade etti. Lübnan hattındaki gelişmelerin farklı bir çatışma alanı olduğunu belirten Trump, mevcut durumun anlaşma kapsamı dışında kaldığını söyledi.

İsrail-Hizbullah gerilimi sürüyor

İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerilim, ateşkes sürecine rağmen bölgede tansiyonun düşmediğini gösteriyor. İsrail tarafı, son saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu savunurken, çatışmaların devam edeceği mesajını veriyor.

Bölgedeki kriz çok boyutlu ilerliyor

Uzmanlar, İran ile sağlanan ateşkesin sınırlı kapsamının Orta Doğu’daki genel gerilimi tam anlamıyla düşürmeye yetmeyeceğine dikkat çekiyor. Lübnan’ın kapsam dışında kalması, bölgedeki çatışma riskinin sürdüğünü ortaya koyuyor.