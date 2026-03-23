Trump'ın Cumartesi gecesi Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a 48 saat süre vererek enerji santrallerini yok etmekle tehdit etmesinin ardından, Tahran cephesinden kapsamlı misilleme planları sıralandı. Trump erteleme kararını duyururken "verimli görüşmeler" yapıldığını iddia etse de İran yetkilileri bunu yalanladı.

Trump hangi santrali hedef alabilir

Trump "en büyüğünden başlayarak" ifadesini kullansa da spesifik bir tesis adı vermedi. İran'ın en büyük enerji santrali, Tahran eyaletinin dış kesimlerindeki Demavend Kombine Çevrim Santrali. Yaklaşık 2.900 megavat kapasitesiyle birkaç büyük şehrin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilen bu tesis, olası bir saldırının birincil hedefi olarak değerlendiriliyor. Güneydoğudaki Kerman santrali (1.910 MW) ve Huzistan eyaletindeki Ramin santrali (1.890 MW) de kritik tesisler arasında yer alıyor.

İran'ın olası hedefleri neler

Devrim Muhafızları (IRGC), İran'ın enerji altyapısı vurulursa aynı düzeyde karşılık verileceğini açıkça ilan etti.

İran'ın hedef listesinde şu kategoriler öne çıkıyor:

Enerji santralleri ve altyapı

IRGC, İsrail'deki enerji santrallerini ve bölgede ABD askeri üslerine elektrik sağlayan tesisleri hedef alacağını duyurdu. İsrail'in en büyük santralleri arasında Tel Aviv kuzeyindeki Orot Rabin (3.900 MW) ve Aşkelon'daki Rutenberg (2.250 MW) yer alıyor.

Savaş boyunca Körfez'deki enerji altyapısı da büyük hasar aldı. Katar'ın QatarEnergy tesisleri vurularak LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'si devre dışı kaldı. Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi Ras Tanura da İran drone'larından kaynaklanan hasarla operasyonlarını durdurdu.

Finansal kuruluşlar ve teknoloji şirketleri

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine tahvilleri satın alan kuruluşları "meşru hedef" ilan etti. IRGC'ye bağlı Tasnim haber ajansı ise Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia ve Oracle'ın İsrail ve Körfez ülkelerindeki ofis ve altyapılarını "yeni hedefler" olarak listeye aldı.

Su arıtma tesisleri

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki bir tuzdan arındırma tesisini vurarak 30 köyün su kaynağını kestiğini iddia etti. Ertesi gün Bahreyn, İran drone'unun kendi arıtma tesisine hasar verdiğini açıkladı.

Altı Körfez ülkesinde kalıcı nehir bulunmadığı için bu bölge dünyanın en su kıt coğrafyası konumunda. Bahreyn ve Katar'da tüketilen suyun yüzde 100'ü, BAE'de yüzde 80'den fazlası, Suudi Arabistan'da ise yüzde 50'si arıtma tesislerinden sağlanıyor. Bu durum, su altyapısına yönelik saldırıları potansiyel olarak yıkıcı kılıyor.