Dünya genelinde uçak düşmeleri her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Bir haber de Kolombiya'dan geldi. Gelen bilgilere göre Kolombiya'da askeri bir uçak düştü. Askeri uçağın düşmesinin ardından en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Düşme sebebi henüz bilinmiyor!

Kolombiya'da düşen askeri uçağın yankıları sürmeye devam ederken, uçağın düşme sebebi ise henüz bilinmiyor. Uçak enkazında yapılacak olan detaylı incelemelerin ardından ölü sayısının ve uçağın düşme sebebinin netleşmesi bekleniyor.

Uçakta kimler vardı?

Uçakta toplamda kaç kişinin olduğu bilinmezken ve uçak kafilesinde askerlerin yer aldığı ifade edildi. Olayla ilgili gelişmelerin yetkililerden gelecek açıklamalara göre şekillenmesi bekleniyor. Gelen ilk bilgilere göre ise uçağın düşmesi sonucunda en az 90 kişi hayatını kaybetti. Uçakta ise toplamda 110 kişinin olduğu belirtildi.