Sezonu tamamlayan İzmir temsilcisi 23 Haziran olarak açıklanan kongre tarihiyle ilgili tartışmalar ve futbolculara kesilen cezaların yükü hala devam ederken Başkan Aygün Cicibaş kulübe borç olarak verilen paraların bağışa çevrilmesini istedi.

Cicibaş’ın, "Bağış kampanyası yapalım. Karşıyaka Spor Kulübü'ne aktarılan, borç olarak verilen paraları bağış makbuzu ile kulübe bağışlayalım. Kulüp üzerinden yük alalım. Hem de gelecek olan ödemeyi Pınargücü'ne, hakkı olan futbolcu kardeşlerimize ve emekçilerine alacaklarını ödeyelim. Ben ilk olarak 18 Mayıs günü yapacağım. Ben hariç yapan değerli desteklerini esirgemeyen herkesi resmi sayfadan onore edelim. Bağışlamayanları da belirtelim. Hadi hep birlikte, her şey Karşıyaka için. Ama loca karşılığı, baskette VIP bilet karşılığı değil" ifadelerinden sonra Eski Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu’dan yanıt gecikmedi.

Copcu, "Başkan, bundan 2-3 sene önce yemek parasını ödemedik diye (şükür kimseye herhangi bir konuda borcum yok) bir mesaj paylaştın. Kimin mesajıydı bilemem. O zaman hasbelkader ben şube başkanıydım, Anadolu Efes ile final oynarken, tüm Çarşı yönetim istifa diye bağırıyordu. Senin gibi büyük bir mevkide değildim. Senden aynı delikanlılığı bekliyor ve yediğin tüm cezaları ödemeni bekliyorum" diye yanıt verdi.