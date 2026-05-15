Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurulun 23 Haziran’da yapılacak olmasına gelen tepkiler üzerine resmi bir açıklama yayınladı. Yönetim, tarihin geç olduğu yönündeki eleştirilere karşılık, kararın yasal zorunluluklar ve takımlar arasındaki motivasyon dengesi gözetilerek alındığını savundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kongre kararı aslında futbol takımının Play-Off maçları başlamadan önce alınmıştı. Ancak camiadaki havayı bozmamak için bu karar bir süre gizli tutuldu. Yönetim, duyurunun neden geç yapıldığını şu sözlerle açıkladı: "Futbol takımımızın kritik Play-Off müsabakaları ve basketbol şubemizin sezon sonu maçları devam ediyordu. Sporcularımızın ve teknik ekibimizin moralini etkilememek için açıklamayı ileri bir tarihe bıraktık."

Yasal mevzuat engel oldu

Tarihin neden Mayıs ayı içine çekilemediğine dair teknik detaylar da paylaşıldı. Mevcut kanunlara göre Karşıyaka için geçerli olan bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı mevzuatına göre Mali Genel Kurul’un Mayıs ayı bitmeden yapılması şartı bulunuyor.

Yönetim, tüzük gereği Mali Genel Kurul ile seçimli kongrenin aynı gün yapılamayacağını, iki toplantı arasında kanunen belirli bir sürenin geçmesi gerektiğini hatırlattı.

Resmi tatiller ve salon durumu

Takvimin sıkışmasında bayram tatili ve 19 Mayıs gibi resmi tatillerin de etkili olduğu belirtildi. Seçim için gereken resmi başvuruların yapıldığı ifade edilirken, salon uygunluğuna dair şu bilgilere yer verildi: "Resmi makamlara başvurularımızı yaptık. Tarihler belirlenirken hem salonun müsaitliği hem de nikah salonunun rezervasyon durumu dikkate alınarak en uygun gün seçilmiştir."



