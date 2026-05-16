Son Mühür- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından geleneksel hale getirilen Gençlik Şöleni, bu yıl Kocaeli'de büyük bir katılımla başladı. AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlerle bir araya geleceği program, bugün 16 Mayıs Cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve yaklaşık 100 bin katılımın beklendiği 'Bir Gençlik Şöleni' için hazırlıklar tamamlandı. Etkinlik kapsamında gençlere yönelik çeşitli aktiviteler, interaktif alanlar ve sürpriz içerikler yer alacak. programda ayrıca Sefo, Merve Özbey, Uğur Işılak, DJ Burak Yeter, Ay Yola gibi sanatçılar yer alacak.

Şölen öncesinde AK Parti'nin eski gençlik kolları genel başkanı şimdi Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan alanı ziyaret etti, incelemelerde bulundu. Organizasyon ilgili AK Partili İnan, "AK Gençlik, yarın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la tarihi bir buluşmaya imza atıyor. Bu muazzam organizasyonda emeği geçen tüm gençlik teşkilatımızı ve davamızın neferlerini gönülden kutluyorum" mesajı verdi.

İzmir'den de AK Parti İlçe teşkilatlarına bağlı gençlerin kafileler halinde Kocaeli'ne hareket etti.