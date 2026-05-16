Son Mühür/Selda Meşe- Karşıyaka Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Dünya Engelli Farkındalığı Haftası dolayısıyla Kent Konseyi Engelsiz Yaşam Meclisi, ZİÇEV, KAZED ve Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çalıştay, müzik, tiyatro, spor ve atölye buluşmalarında engelsiz yaşam çağrıları yapıldı, dayanışma mesajları verildi.



10-16 Mayıs Dünya Engelli Farkındalığı Haftası kapsamda, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi ev sahipliğinde “Erişilebilir Gelecek: Kapsayıcı Yaşam için Ortak Tasarım Çalıştayı” gerçekleştirildi. Engelli bireylerin ve ailelerinin kent yaşamında karşılaştıkları sorunların doğrudan paydaşlarla ele alınması ve ortak akılla çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya; akademisyenler, Kent Konseyi temsilcileri, Görme Engelliler Federasyonu, ZİÇEV, KAZED, Sabahattin Akşıray Otizm Derneği, Kedi Otizm, Karşıyaka Engelliler Kültür Sanat Derneği, pek çok sivil toplum kuruluşu, RAM Aile Birliği temsilcileri ve ilgili belediye müdürlükleri katıldı. Çalıştayda dile getirilen talep ve önerilerin rapor haline getirilerek ilgili kurumlarla paylaşılması ve somut adımların atılmasına zemin oluşturulması hedefleniyor.



Ayrıca program kapsamında, ZİÇEV Marş Korosu ve Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi annelerinin katılımıyla “Çarşıda Müziğin Sesi” adlı mini dinleti sunuldu. Kermes, müzik dinletisi, atölye, uçurtma şenliği, ritim, basketbol ve aikido gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle hafta boyunca hem farkındalık yaratıldı hem de keyifli anlar paylaşıldı.

"Eşit yaşamı büyütmek için çalışacağız"



Karşıyaka’da herkesin sosyal, kültürel ve kamusal yaşama eşit şekilde katılabildiği bir yaşamı büyütmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Engelsiz bir kent yaşamı ancak ortak akıl ve dayanışmayla mümkün olabilir. Bu anlayışla düzenlediğimiz etkinliklerde önemli bir dayanışma ve farkındalık ortamı oluşturduk. Erişilebilirlik, eşit yaşam hakkı ve toplumsal katılım konusunda güçlü bir birliktelik ortaya koyduk. Karşıyaka’da herkesin sosyal, kültürel ve kamusal yaşama eşit şekilde katılabildiği bir yaşamı büyütmek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Program bugün (16 Mayıs) saat 20.00’da Çarşı Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Karşıyaka Belediyesi Engelli Merkezi Müzikali ile devam edecek. Haftanın finali ise 18 Mayıs Pazartesi saat 20.00’da İZOT & ZİÇEV’in Deniz Baykal Kültür Merkezi’ndeki Notalar Engel Tanımaz konseriyle yapılacak.

