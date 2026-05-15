İzmir, Mayıs ayında konserlerden tiyatro oyunlarına, festivallerden sergilere uzanan dopdolu bir kültür sanat takvimiyle dikkat çekiyor. İşte haftanın öne çıkan etkinlikleri…

Popun Efsanesi Sahnede

The Michael Jackson Experience

“Sergio Cortés presents: The Michael Jackson Experience”, 16 Mayıs’ta Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Michael Jackson’a olan benzerliğiyle dünya çapında dikkat çeken Sergio Cortés; “Thriller”, “Bad” ve “Smooth Criminal” gibi unutulmaz parçaları canlı performans, dans koreografileri ve görsel şovlarla yeniden sahneye taşıyor. Gösteri, konser atmosferini teatral anlatımla birleştirerek nostalji ve enerjiyi aynı anda yaşatıyor.

Pop ve Senfoni Aynı Sahnede

Kenan Doğulu – “Symphonity”

Kenan Doğulu, “Symphonity” projesi kapsamında 24 Mayıs’ta Isonem Park – Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi sahnesinde olacak. Maestro Antonio Pirolli yönetimindeki 88 kişilik senfonik orkestra eşliğinde sahnelenecek konser, pop müzik ile senfonik düzenlemeleri buluşturuyor. Güçlü orkestrasyon ve sahne prodüksiyonuyla dikkat çeken gece, sezonun en büyük açıkhava konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Müzik ve Sanat Aynı Festivalde

+FEST

“+FEST”, 23 Mayıs’ta Konak Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda müzik, sanat ve yaratıcı üretimi bir araya getiriyor. BaseArt+ tarafından düzenlenen festival; konserler, deneyim alanları ve sosyal buluşma noktalarıyla gün boyu süren çok katmanlı bir atmosfer sunuyor. Programda Hande Yener feat. Çağın Kulaçoğlu ve Anıl Piyancı gibi isimler yer alıyor.

Can Bonomo ile Enerjisi Yüksek Bir Gece

Can Bonomo

Can Bonomo, 17 Mayıs’ta Tarihi Havagazı Fabrikası sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Kendine özgü tarzı ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla İzmir’de hareketli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Yüksek tempolu performansı ve canlı sahne diliyle konser, ayın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alıyor.

Müzik Tarihinin Büyük Rekabeti

Devlerin Savaşı

Okan Bayülgen ile Celal Kadri Kınoğlu, “Devlerin Savaşı” adlı oyunla 22 Mayıs’ta Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahne alıyor. Peter Danish imzalı yapım, Herbert von Karajan ile Leonard Bernstein arasındaki rekabeti müzik, güç ve ideolojik çatışmalar üzerinden sahneye taşıyor. Güçlü diyalogları ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken oyun, klasik müzik tarihinin perde arkasına odaklanıyor.

Geçmişin İzini Süren Bir Yolculuk

Sesler

Salih Bademci, tek kişilik oyunu “Sesler” ile 20 Mayıs’ta İstinyeArt Performans Arena sahnesinde olacak. Kerem Kurdoğlu tarafından kaleme alınan ve Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen oyun; hafızada yer eden sesler üzerinden geçmişe, anılara ve insan ruhunun kırılgan yanlarına uzanan duygusal bir anlatı kuruyor.

Renk ve Işığın İzinde

Sonia & Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı

Arkas Sanat, İzmir’deki yedinci sanat merkezi olan Lucien Arkas Sanat Merkezi’ni “Sonia & Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı” sergisiyle sanatseverlere açtı. Centre Pompidou iş birliğiyle hazırlanan sergi, modern sanatın öncü isimlerinden Sonia ve Robert Delaunay’nin eserlerini bir araya getiriyor. Sergi; renk, ışık ve modernizmin izini süren özel seçkisiyle İzmir’in yeni kültür duraklarından biri olmaya aday.

Mayıs ayının ikinci yarısında İzmir; dünya çapındaki sahne gösterilerinden senfonik konserlere, çağdaş sanat sergilerinden dikkat çeken tiyatro yapımlarına kadar geniş bir kültür sanat takvimi sunuyor. Açıkhava sahnelerinin hareketlendiği bu dönemde etkinliklerin büyük bölümünde yoğun ilgi bekleniyor. Bu nedenle biletlerinizi şimdiden almakta fayda var.