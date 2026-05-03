Resmi Gazete’de yer alan yeni tebliğle beraber engelli araç alımındaki limitler ve muafiyet şartları yeniden şekillenirken, kulislerde asıl heyecan emekliler için hazırlanan vergi avantajı teklifiyle yaşanıyor. Meclis Genel Kurulu’na sunulan teklif yasalaşırsa, belirli şartları taşıyan emekliler için araç alımında büyük bir kolaylık sağlanacak. Peki, ÖTV muafiyetli araç limiti ne kadar oldu, hangi emekli grupları bu haktan yararlanacak ve 2026 yılında hangi modeller listede yer alıyor? İşte arama motorlarında binlerce kişinin peşine düştüğü o soruların yanıtları...

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ÖTV MUAFİYETİ LİMİTİ VE ŞARTLARI NELER?

Yeni düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında kalıp ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan vatandaşlar, engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumdaysa ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. 2026 yılı itibarıyla uygulanacak limit ise 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Bu tutarın altında kalan binek otomobil, panelvan, arazi taşıtı ve ATV gibi araçlar muafiyet kapsamına giriyor. Ancak araçların motor silindir hacminin 2 bin 800 cm³ veya altında olması şartı aranıyor. Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri için ise motosiklet alımlarında motor hacmi kısıtlaması uygulanmıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM: MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emekli vatandaşların heyecanla beklediği ÖTV’siz araç düzenlemesi şu an için kanun teklifi aşamasında bulunuyor. Teklif Meclis’e sunuldu ancak henüz yasalaşarak yürürlüğe girmedi. Sürecin tamamlanması için teklifin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla şu an için emekliler adına kesinleşmiş bir uygulama bulunmuyor, gözler önümüzdeki günlerde yapılacak oylamalara çevrildi.

HANGİ EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLECEK? SSK VE BAĞ-KUR AYRIMI VAR MI?

Meclis’e sunulan teklif, sanılanın aksine tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Taslak metne göre bu haktan öncelikli olarak esnaf ve sanatkâr statüsünde olanlar ile 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler faydalanacak. Mevcut teklif yapısında SSK (işçi emeklileri) ve Emekli Sandığı (memur emeklileri) kapsam dışında tutuluyor. Düzenlemenin odak noktasında özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan vatandaşlar yer alıyor.

EMEKLİYE ÖTV MUAFİYETİ BAŞVURU ŞARTLARI VE SATIŞ YASAĞI

Eğer kanun teklifi bu haliyle yasalaşırsa, hak sahipleri emeklilik tarihlerinden itibaren ilk 5 yıl içinde bu haktan sadece bir kez yararlanabiliyor. Alınacak aracın mutlaka binek otomobil olması şartı aranırken, ticari araçlar kapsam dışında kalıyor. En kritik madde ise suistimalleri önlemek adına getirilen satış yasağı. ÖTV’siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamıyor veya devredilemiyor. Aracın 5 yıldan önce satılması durumunda ise başlangıçta ödenmeyen ÖTV miktarı, gecikme faiziyle birlikte geri alınıyor.

2026 ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR: MARKA VE MODELLER

Düzenlemede yer alan "en az yüzde 40 yerli üretim" şartı, muafiyet kapsamında alınabilecek araç listesini de şekillendiriyor. 2026 yılı itibarıyla muafiyet limitlerine uygun olan ve tercih edilebilecek başlıca modeller arasında Togg T10X, Fiat Egea Serisi, Renault Megane ve Clio, Toyota Corolla ile Hyundai i20 ve Bayon öne çıkıyor. Bayilerde şu an için Fiat tarafında Egea Cross ve Ulysse, Renault tarafında ise Duster ve Megane modelleri en çok talep gören ÖTV muafiyetli araçlar arasında yer alıyor.