Sarı-lacivertli kulüpte destansı bir 120. yıl yaşatmak istediğini belirten Aziz Yıldırım, yayınladığı yazılı açıklamayla diğer tüm başkan adaylarına kendi listesinde birleşme teklifi sundu. Kulübün hem ekonomik hem de sportif anlamda kritik bir dönemde olduğunu vurgulayan Yıldırım'ın bu hamlesi, kongre üyeleri ve taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı. Listesinde hem eski yol arkadaşlarına hem de stratejik yeni isimlere yer vermesi beklenen Yıldırım'ın kurmay kadrosu netleşmeye başladı. Fenerbahçeliler şimdi yönetim kurulunda yer alacağı iddia edilen isimleri ve yeni dönem planlamasını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Aziz Yıldırım’ın seçim maratonuna güçlü ve dengeli bir idari yapıyla girmek için kadro çalışmalarını titizlikle yürüttüğü ifade ediliyor. Kulislerden sızan ilk bilgilere göre Yıldırım'ın yeni ekibinde; daha önceki dönemlerde de birlikte omuz omuza çalıştığı Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Batuhan Özdemir, Hande Tibuk, Fatih Öztürk ve Ömer Onan gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Tecrübe ile gençliği bir araya getirmeyi amaçlayan Yıldırım'ın, yönetim listesine son şeklini verdikten sonra kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacağı öngörülüyor.

AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?

Seçim sürecinin en stratejik gelişmelerinden biri, başkan adayları arasında yer alan Barış Göktürk’ün, Aziz Yıldırım’ın çağrısı üzerine onun lehine adaylıktan çekilmesi oldu. Yıldırım’ın "Gelin bir olalım, beraber olalım" davetine olumlu yanıt veren Göktürk'ün yeni yönetimde çok kritik bir sorumluluk üstleneceği belirtiliyor. Seçimin kazanılması halinde, Barış Göktürk’ün yeni dönemde "başkan vekili" sıfatıyla görev alacağı ifade ediliyor. Aziz Yıldırım ayrıca adaylığı söz konusu olan Hakan Safi ve diğer muhtemel isimlere de kapısının açık olduğunu yineledi.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğan Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de tamamladı. Gençlik yıllarında amatör olarak futbolla ilgilenen Yıldırım, Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1979 yılında adım attığı iş dünyasında savunma, inşaat ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin ve DEARSAN Tersanesi'nin sahipleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 1990 yılında yönetici olarak giren Aziz Yıldırım, 15 Şubat 1998'de başkanlık koltuğuna oturdu. 2018 yılına kadar tam 20 yıl boyunca bu görevi kesintisiz sürdürerek kulüp tarihine geçti. Başkanlığı döneminde futbolda 6 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yıldırım, kulübe farklı branşlarda toplam 92 kupa kazandırdı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun modernize edilmesi, Topuk Yaylası Tesisleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri, Fenerium ve Fenerbahçe TV gibi kulübün çehresini değiştiren tarihi yatırımlar onun döneminde hayata geçirildi.