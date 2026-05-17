Son Mühür- İzmir'in köklü kulübü Göztepe, 1968-69 sezonundan bu yana hasret kaldığı Avrupa'ya gitme umudunu önümüzdeki sezona bıraktı.

Başakşehir'le kıran kırana mücadeleye giren sarı kırmızılı ekip, Samsunspor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle beşinci olarak Avrupa'ya gitme hayallerine son noktayı koydu.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Göztepe A takımı ligin son haftasındaki yenilgisinin ardından Galatasaray'ın şampiyon olduğu ligi altıncı sırada kapatmayı başardı.

Stoilov'un öğrencilerinin Samsunspor karşısında aldığı yenilgi, sarı kırmızılıları üzen tek yenilgi değildi.



Gençler de hayal kırıklığı yarattı...



U17 Gelişim Ligi Play-Off 6. Turunda Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Göztepeli gençler sahadan 2-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.



U19 PAF Liginde Samsunspor'la karşılaşan Göztepeli gençler de sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin golü Şerafettin Çiftçier'den geldi.



Potada umutlar seneye kaldı...



Futbolun ardından basketbola da yaptığı yatırımla dikkati çeken Göztepe, Türkiye Basketbol Ligi’nde Play-Off yarı finali son maçında Parmos Bordo BK'ya boyun eğdi.



1-1 devam eden serinin son maçında Bandırma'da rakibine boyun eğen sarı kırmızılı ekip, sahadan 82-65'lik skorla mağlup ayrılarak sezona nokta koydu.