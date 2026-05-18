Son Mühür- Dünya basketbolunun en önemli vitrini konumunda olan NBA'de şampiyonluk yarışında son dörde kalan takımlar belli oldu.

Batı Konferansı'nda son şampiyon Oklahoma City Thunder'la San Antonio Spurs, Doğu Konferansı'nda ise New York Knicks'le Cleveland Cavaliers kozlarını paylaşacak.

3-3'lük skorla yedinci maça uzanan Detroit Pistons'la Cleveland Cavaliers arasında yedinci maçta gülen taraf konuk Cavaliers oldu.

Donovan Mitchell farkıyla...



Cleveland Cavaliers'te Donovan Mitchell 26 sayı, 6 ribaund, 8 asist,

Sam Merrill ve Jarret Allen 23'er sayı,

Evan Mobley 21 sayı, 12 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok,

bu maçta beklentilerin altında kalan James Harden 9 sayı, 5 ribaund, 6 asistle galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Şampiyonluk hayallerine nokta koymak zorunda kalan ev sahibi Detroit'te Dennis Jenkins 17 sayı, 3 ribaund, 5 asist,

Cade Cunningham 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist üretti.

NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'la, Doğu Konferans finalinde ise New Yok Knicks Cleveland Cavaliers'la karşı karşıya gelecek.

