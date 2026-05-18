Futbolseverlerin günlerdir yolunu gözlediği büyük gün nihayet geldi çattı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finalinde kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor ve Konyaspor, kupayı müzelerine götürmek için sahaya iniyor. Her iki takımın taraftarları da bu tarihi geceye ekran başında veya tribünde tanıklık etmek için hazırlıklarını tamamlarken, yayıncı kuruluş ve stat bilgileri de kesinleşti. Peki, bu dev maç şifresiz mi yayınlanacak? Yüz binlerce sporsever "Trabzonspor Konyaspor maçı nerede oynanacak" ve "Trabzon Konyaspor maçı hangi kanalda şifresiz izlenir" sorularıyla arama motorlarına yöneldi. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve maçı canlı verecek kanalların tam listesi futbol tutkunlarının erişimine açıldı.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın kupa beyini belirleyecek olan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanıyor. Sezonun en kritik eşiklerinden biri olan bu dev maç için ilk düdük saat 20:45'te çalacak. İki takımın da şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacağı mücadele, futbol tutkunlarına büyük bir çekişmeye sahne olacak bir cuma akşamı vadediyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Büyük finale hangi şehrin ev sahipliği yapacağı konusu da resmiyet kazandı. Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getirecek olan kupa maçı Antalya'da oynanıyor. Dev karşılaşmaya Corendon Airlines Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Final niteliğindeki bu mücadele, Antalya'da tribünleri dolduracak taraftarlarla birlikte tam bir futbol şölenine dönüşecek.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Maça gidemeyen milyonlarca taraftarın gözü kulağı yayıncı kuruluşun yapacağı açıklamadaydı. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının resmi yayıncısı ATV, bu tarihi finali de naklen ekranlara getiriyor. Tüm futbolseverler, Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki bu dev mücadeleyi ATV ekranlarından canlı ve tamamen şifresiz olarak izleme şansı bulacak.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Final maçını farklı platformlardan takip etmek isteyenler için frekans bilgileri netleşti. Karşılaşma; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden canlı yayınlanıyor. Ayrıca sporseverler, maçı Türksat uydusu üzerinden veya internet üzerinden de şifresiz ve kesintisiz şekilde takip edebilecek.