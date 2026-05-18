Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gözünü tamamen transfer piyasasına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Avrupa'da daha başarılı olacak güçlü bir kadro kuracaklarını açıklamasının ardından, takımdaki kiralık yıldızların geleceği de belli oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler internette "Okan Buruk transfer açıklaması" ve "Galatasaray kiralık oyuncular dönecek mi" başlıklarıyla araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kulübün mali dengeleri ve oyuncuların yüksek satın alma opsiyonları nedeniyle yolların ayrılacağı o isimler kesinleşti.

OKAN BURUK'TAN YENİ SEZON VE TRANSFER AÇIKLAMASI

Zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldıklarını ve ligde şampiyonluk ipini göğüslediklerini hatırlattı. Avrupa'da daha ileriyi hedeflediklerini ancak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, artık tamamen yeni sezon kadrosunu kurmaya odaklandıklarını ve transfer çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu. Bu açıklama, takımdaki yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılacağının ilk sinyali oldu.

NOA LANG GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU, SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Devre arasında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan ve kritik anlarda gösterdiği performansla şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Noa Lang, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kadroda yer almıyor. Sözleşmesinde 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı yönetim bu astronomik bedeli ödememe kararı aldı. Başarılı kanat oyuncusu, Kasımpaşa karşısında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarak taraftara veda etti.

SACHA BOEY GERİ Mİ DÖNÜYOR, BAYERN MÜNİH İNDİRİM YAPACAK MI?

Tıpkı Lang gibi devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Sacha Boey'in durumu da netleşti. Bonservisi Alman devi Bayern Münih'te olan Fransız sağ bekin satın alma opsiyonu 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Galatasaray yönetimi, bu bonservis bedelini ödemekten kaçınıyor ve Alman kulübünden indirim bekliyor. Eğer Bayern Münih fiyat indirimine yanaşmazsa başarılı oyuncuyla yollar kesin olarak ayrılacak. Boey de Kasımpaşa mücadelesinde sarı-kırmızılı formayı son kez terleten isimler arasında yer aldı.

YASER ASPRILLA GIRONA'YA GERİ DÖNECEK Mİ?

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında İspanya'nın Girona kulübünden kiraladığı 22 yaşındaki genç yetenek Yaser Asprilla da gelecek sezonun planlamasında kendisine yer bulamadı. Sözleşmesindeki 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonu Galatasaray tarafından kullanılmayacak olan Kolombiyalı futbolcu, yeni sezon kampı öncesinde İspanyol ekibi Girona'ya geri dönecek.