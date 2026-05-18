İzmir'in ilk AVM'si Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi olarak biliniyor. 1999 yılında kapılarını açan AVM, kente alışveriş merkezi konseptini ilk getiren yapı olarak tarihe geçti. Şehirde günümüzde onlarca AVM bulunmasına rağmen Çiğli Kipa hâlâ bu unvanını koruyor.

İzmir'in ilk AVM'si Çiğli Kipa nasıl açıldı?

Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi, 1999'da Çiğli ilçesinde kapılarını açtı. O dönem henüz Türkiye genelinde de AVM sayısı oldukça sınırlıydı; İzmir'de ise modern alışveriş merkezi konsepti hiç yoktu. Çiğli Kipa, hipermarket ve mağazaları aynı çatı altında buluşturan modeliyle kentliler için bambaşka bir deneyim sundu.

Açıldığı ilk dönemde AVM, sadece alışveriş için değil günlük gezi ve sosyalleşme adresi olarak da büyük ilgi gördü. Kafe ve restoranların yanı sıra sinema salonları ve çocuk eğlence alanları gibi konsepti tamamlayan unsurlar, İzmirlilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Tek seferde hem market alışverişi yapma hem de gün geçirme imkânı, AVM kültürünün şehirde hızla yerleşmesini sağladı.

Yıllar içinde Çiğli Kipa, büyüme projeleriyle yenilendi. 2016'da gerçekleştirilen genişletme çalışmasıyla 5 bin 500 metrekarelik yeni bir bölüm eklendi ve mevcut 85 markaya 11 yeni marka daha katıldı. Koton, DeFacto, Mavi Jeans, Colin's, Atasun ve Gratis gibi markalar bu genişlemeyle AVM'ye katılan isimler arasında yer aldı.

İzmir'deki diğer önemli AVM kilometre taşları

Çiğli Kipa'nın açılışından sonra İzmir'in alışveriş merkezi sayısı hızla arttı. 2006 yılı şehir için bir başka kritik dönem oldu. Ege Bölgesi'nin ilk outlet alışveriş merkezi olan Selway Outlet, Çeşme yolunda 2006'da kapılarını araladı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk açık hava alışveriş merkezi olan Forum Bornova da Ege Üniversitesi yakınında hizmete girdi. 200 bin metrekarelik dev alanıyla Forum Bornova, açık hava AVM konseptinin yurt çapında yayılmasında öncü oldu.

2012'de İzmir Optimum, Gaziemir ilçesinde 235 bin metrekarelik dev alanıyla açıldı ve Ege Bölgesi'nin en büyük AVM'si unvanını aldı. MaviBahçe ise Karşıyaka'da 14 Kasım 2015'te ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hilltown Karşıyaka 18 Ekim 2019'da, İstinyePark İzmir ise Balçova'da 22 Ekim 2021'de kapılarını açtı. İstinyePark, başlangıçta 9 Eylül 2019 olarak planlanmıştı fakat pandemi nedeniyle açılışı ertelendi.

İzmir, bugün hem outlet konseptli hem klasik kapalı hem de açık hava alışveriş merkezleriyle Türkiye'nin AVM çeşitliliği en zengin kentlerinden biri. Çiğli Kipa ise her ne kadar daha büyük ve modern rakipler ortaya çıkmış olsa da şehrin alışveriş tarihinde ilk olma ünvanını korumayı sürdürüyor.