A Milli Futbol Takımımız, 26 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için son ve en kritik viraja giriyor. Play-off yarı finalinde Romanya'yı saf dışı bırakan millilerimiz, Slovakya deplasmanından sürpriz bir galibiyetle dönen Kosova ile finalde eşleşti. İki takımın da Dünya Kupası biletini kapmak için sahaya çıkacağı bu dev eşleşmenin ardından, Türk ve Osmanlı izlerinin derinden hissedildiği Kosova bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konu haline geldi. Vatandaşlar, vizesiz seyahat edilebilen bu kardeş Balkan ülkesinin demografik ve kültürel yapısını mercek altına aldı.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ KOSOVA MÜSLÜMAN MI?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak kritik final maçı, ülkeye olan merakı daha da artırdı. Arama motorlarında en çok sorulan "Kosova Müslüman mı?" sorusunun yanıtı ise ülkenin köklü demografik yapısında saklı. Kosova'da yaşayan nüfusun büyük bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Resmi verilere göre, ülkedeki insanların yüzde 90'ından fazlası İslam inancına mensup ve Kosova, Avrupa'da Müslüman nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Devlet yönetiminde laik bir yapı benimsenirken, İslam kültürü günlük yaşamda, camilerde ve özellikle coşkuyla kutlanan Ramazan aylarında kendini güçlü bir şekilde hissettiriyor.

KOSOVA'NIN NÜFUSU KAÇ, KOSOVA'DA TÜRK VAR MI?

Balkanların genç ve dinamik ülkesi Kosova'nın toplam nüfusu yaklaşık 1,6 milyon civarında seyrediyor. Ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunu Arnavutlar oluştururken, Türkler de bu kültürel mozaiğin önemli bir parçasını temsil ediyor. Kosova'da yaşayan Türkler, yüzde 1,2 civarındaki oranlarıyla ülkede azınlık statüsünde yer alıyor ve kültürel bağların canlı kalmasında büyük rol oynuyor.

KOSOVA NASIL MÜSLÜMAN OLDU, BAŞKA HANGİ DİNLER VAR?

Kosova'daki İslam inancının kökleri, bölgenin Osmanlı Devleti'nin himayesine girdiği dönemlere dayanıyor. Osmanlı coğrafyasından Balkanlara göç eden toplulukların etkisiyle İslamiyet bölgede hızla yayıldı. Başta başkent Priştine olmak üzere ülkenin dört bir yanında Osmanlı döneminden kalma tarihi camiler ve kültürel miraslar bugün hala ayakta duruyor.

Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kosova'da Müslümanların yanı sıra farklı inanç grupları da barış içinde bir arada yaşıyor. Ülkede Ortodoks Hristiyanlar (büyük bölümünü Sırp nüfus oluşturuyor), Katolik Hristiyanlar ve Yahudi inancına mensup topluluklar bulunuyor.

TÜRKİYE - KOSOVA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'na katılacak takımı belirleyecek olan Türkiye - Kosova final mücadelesi 31 Mart tarihinde oynanacak. Bu zorlu ve tarihi karşılaşmaya Kosova ev sahipliği yapacak. Millilerimiz, bu kritik virajı da kayıpsız dönerek adını 26 yıl sonra yeniden Dünya Kupası gruplarına yazdırmayı hedefliyor.