Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Maçtan önemli dakikalar

Talisca penaltıyı kaçırdı

Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe penaltı fırsatını değerlendiremedi. Guendouzi’nin pasıyla ceza sahasına giren Cherif, Sanchez’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca, sağ köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlağı auta yolladı.

Osimhen açılışı yaptı

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs’un sağ kanattan kullandığı taç atışında Mario Lemina’nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Victor Osimhen, diziyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Kritik pozisyon kaçtı

45. dakikada Nene’nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.

Goller iptal edildi

54. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası dışından çektiği şutu arka direkte tamamlayan Victor Osimhen, ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle gole sevinemedi. Yan hakemin bayrağının kalkmasının ardından gol iptal edildi.

Galatasaray, 60. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol de geçerlilik kazanmadı. Sağ çaprazda topla buluşan Lucas Torreira’nın yerden sert vuruşu uzak köşeden filelerle buluşurken, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

Galatasaray 2-0 yaptı Ederson kırmızı gördü

Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasında Jayden Oosterwolde’den sıyrıldığı sırada yerde kaldı ve hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Victor Osimhen, kaleye geçmeyen Ederson nedeniyle vuruşu kullanamadı. İlk yarıda hakeme itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı pozisyonunun ardından da kalesine geçmeyince ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Oyundan çıkarken hakeme tepkisini sürdüren Ederson’un yerine kaleye Mert Günok geçti.

Penaltı atışını kullanan Barış Alper Yılmaz, sert bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı artırdı. Milli oyuncu bu golle birlikte sezonun 12. golüne ulaştı.

3. gol Torreira'dan

Galatasaray, 83. dakikada üçüncü golünü buldu. Noa Lang’ın kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol eden Mert Günok, Archie Brown ile çarpışınca meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Lucas Torreira, topu ağlara göndererek skoru belirledi.

Cimbom'da şampiyonluk havası

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla puanını 74’e yükselten sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek.