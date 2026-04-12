Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 yılı sınav takvimini aylar öncesinden duyurmuştu. Bu takvime göre TR-YÖS/1 için başvuru süreci 14 Ocak'ta başlamış, 3 Şubat'ta sona ermişti. Geç başvuru hakkını kullanan adaylar da sürece dahil edilmiş, ardından sınav günü için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Sınav, Türkiye'de ve belirlenen yurt dışı merkezlerde aynı anda uygulandı. Adaylar sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr üzerinden erişti, sınav günü nüfus müdürlükleri de açık tutuldu.

Sonuçlar 7 Mayıs'ta erişime açılacak

ÖSYM'nin resmi takvimine göre 2026 TR-YÖS/1 sonuçları 7 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçların sabah saatlerinden itibaren sistemde aktif olması bekleniyor ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğunluk yaşanabileceği için adayların gün içine yayılarak sorgulama yapmaları öneriliyor.

TR-YÖS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Bu da adayların 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak üniversite başvurularında aynı puanı kullanabileceği anlamına geliyor. Özellikle tıp, mühendislik ve hukuk gibi bölümleri hedefleyen uluslararası öğrenciler için bu puan büyük önem taşıyor.

Sırada tercih süreci var

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için ikinci aşama başlayacak. Üniversiteler, uluslararası öğrenci kontenjanları için kendi takvimlerini ilan edecek ve TR-YÖS puanıyla başvuru alacak. Adayların bu süreçte hem ÖSYM duyurularını hem de hedefledikleri üniversitelerin uluslararası ofis sayfalarını takip etmeleri gerekiyor.

ÖSYM ayrıca yılın ikinci oturumu olan TR-YÖS/2 için de hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci sınav, ilk oturumda istediği puanı alamayan veya başvurularını kaçıran adaylar için ikinci bir şans olacak. TR-YÖS/2 takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

2026-TR-YÖS/1'e katılan adaylar için kritik tarih 7 Mayıs. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başlayacak ve yaz ayları boyunca üniversite kayıtları devam edecek.