Nümizmatik dünyasında son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri, hatalı basılan 1 dolarlık banknotların koleksiyon değerinin hızla artması oldu. Özellikle “ikiz banknotlar” olarak adlandırılan ve aynı seri numarasına sahip olan bu özel paralar, koleksiyoncuların radarına girmiş durumda.

Normal şartlarda her banknotun kendine özgü bir seri numarası bulunması gerekiyor. Ancak yapılan hatalı siparişler sonucunda, iki farklı baskı kurumunda aynı seri numarasıyla basılan dolarlar ortaya çıktı. Bu durum, piyasada nadir görülen bir koleksiyon parçasının oluşmasına neden oldu.

Aynı seri numarası büyük değer oluşturuyor

Uzmanlara göre, söz konusu hatalı basımlar dünya genelinde yaklaşık 12,8 milyon adet olarak tahmin ediliyor. Her ne kadar sayı yüksek gibi görünse de, bu banknotların eşleşmiş çiftler halinde bulunması oldukça zor.

İşte tam da bu noktada değer devreye giriyor. Aynı seri numarasına sahip iki banknotun birlikte bulunması, koleksiyon açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu banknot çiftleri, piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

Koleksiyoncuların yeni gözdesi haline geldi

Wealthy Nickel gibi sektörel platformlar, kondisyonu iyi korunmuş ikiz banknotların değerinin 20 bin ile 150 bin Euro arasında değişebildiğini belirtiyor.

Özellikle temiz ve yıpranmamış olan örnekler, koleksiyoncular tarafından daha fazla ilgi görüyor. Bu durum, sıradan görünen bir banknotun bile ciddi bir maddi değere ulaşmasına neden oluyor.

Cüzdanınızdaki dolar sandığınızdan değerli olabilir

Öte yandan bu gelişme, elinde döviz bulunduran vatandaşlar için de dikkat çekici bir fırsat anlamına geliyor. Yurt dışı seyahatlerinden dönen ya da kenarda dolar biriktiren kişilerin banknotlarını kontrol etmesi öneriliyor.

Çünkü tek bir baskı hatası, sahibine beklenmedik bir kazanç sağlayabilir. Nadir bulunan bu banknotlar, adeta küçük bir piyango etkisi yaratıyor.