Etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, iklim değişikliğiyle birlikte Türkiye’nin yangın risk haritasının genişlediğini belirterek, “Artık yangın görmemiş bölgelerimizde bile yangınlarla karşılaşacağız. Bu, iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir sonucu.” dedi.

“Kasım’a doğru yangın riski azalıyor ama tehlike büyüyor”

Serengil, Türkiye açısından 2025 yılı yangın sezonunun büyük ölçüde sona erdiğini, ancak güney yarım kürede —özellikle Avustralya, Güney Amerika ve Afrika’da— yangın döneminin yeni başladığını ifade etti. Türkiye’de kasım ayına doğru yangın riskinin azaldığını belirten Serengil, buna rağmen yılın genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve kuraklık yaşandığını vurguladı.

“Bu sezon ne Türkiye ne de Akdeniz ülkeleri için iyi geçti. Önümüzdeki yıllarda sıcak dönemlerin daha uzun, kuraklıkların daha şiddetli olacağını öngörüyoruz. Bu da doğal olarak yangınların sayısını artıracak.” dedi.

Kentleşme ve göç riskleri büyütüyor

Orman yangınlarını tetikleyen unsurlar arasında kentleşmenin öne çıktığını dile getiren Serengil, şehirlerin orman alanlarına doğru büyüdüğünü ve bu durumun yangın tehdidini artırdığını belirtti. Orman köylülerinin kente göç etmesinin de yangınla mücadelede deneyimli insan kaynağını azalttığını söyledi.

“Ormanlar piknik değil, doğayla buluşma alanı olmalı”

Serengil, yangınlarla mücadelede en önemli faktörün halkın duyarlılığı olduğuna dikkat çekti:

“Geçtiğimiz yaz aynı anda 50-60 yangın çıktı. Bu, hiçbir teşkilatın tek başına baş edebileceği bir durum değil. En büyük beklentimiz, vatandaşların daha dikkatli ve bilinçli davranması. Ormanlar piknik ve mangal yeri değil, doğayla buluşma alanları olmalı. Yürüyüş, spor gibi etkinliklerle ormanla daha sağlıklı bir ilişki kurulabilir.”

“Yeni yangın kuşakları oluşacak”

Serengil, Bursa gibi sonbaharda yangın beklenmeyen bölgelerde bile bu yıl yangın çıktığını hatırlatarak, “Yangın riski giderek kuzeye doğru genişliyor. Önümüzdeki yıllarda, bugüne kadar hiç yangın görmemiş bölgelerde bile yangınlar yaşanacak. Bu, iklim değişikliğinin sahadaki en net göstergelerinden biri.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yangın sezonunun El Nino veya La Nina olaylarından çok, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) adı verilen iklim döngüsünden etkilendiğini aktaran Serengil, bu sistemin Türkiye’de kurak yıllar yaşanmasına, buna karşılık Avrupa ve Kuzey Amerika’da ise nemli dönemlerin görülmesine yol açtığını söyledi.