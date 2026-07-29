CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının tavrı netleşirken, partiden ayrılmalar ve yola devam etmeler gündeme geldi. Bu kapsamda Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP'den istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katılım sağladığını duyurdu.

Başkan Övünç Demir: "Yürüyelim arkadaşlar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Veda etmiyoruz, iktidara yürüyoruz! Yürüyelim Arkadaşlar.. " ifadelerini kullandı.