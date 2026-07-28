Torbalı Belediyesi bünyesinde 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Şerif Bitgen, mesleğini icra ederken söylediği arabesk şarkılarla dikkat çekiyor. Müziğe olan ilgisi 7 yaşında başlayan Bitgen, caddeleri süpürürken kaydettiği videolar sayesinde sosyal medyada geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bölge esnafının da desteğini alan Bitgen, sokakta yazdığı bestesi için esnafın da rol aldığı ilk klibini çekerek müzik dünyasına adım attı. Yıllardır severek yaptığı mesleğini sürdüren Bitgen, müziği de hayatının merkezinde tutmaya devam ediyor.

"İbrahim Tatlıses'i, Müslüm Baba'yı, Azer Baba'yı kendime örnek aldım"

Müzik yolculuğunu ve arabesk sevgisini anlatan temizlik personeli Şerif Bitgen, yaşadığı süreci "O yıllardan bu yana müzikle haşır neşir oldum. Babamı trafik kazasında kaybettim. Ağabeyimi de kaybettim. Ben de İbrahim Tatlıses'i, Müslüm Baba'yı, Azer Baba'yı kendime örnek aldım. İçimde arabesk duygusu oluştu. Burada çalışırken esnaf arkadaşlarımızla birlikte hem şarkı türkü söylüyorum hem de işimi severek yapıyorum. Caddede çalışırken bir arkadaşımın dükkanındaki müzik kutusunu alıp şarkı söylemek istedim. Arkadaşım beni videoya kaydetti. Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Eleştirenler de oluyor. Fakat sesimi beğeniyorlar. Sokakta süpürge yaparken söz yazıp beste yazdım. Klibimi de bu sokakta çektim. Buradaki esnaf arkadaşlarımı da klibimde oynattım." sözleriyle anlattı.

"Bütün esnaf onu zevkle dinliyor"

Şerif Bitgen’in performansından ve başarısından memnuniyet duyan bölge esnafından Ahmet Tekgüzel, hislerini "Onunla gurur duyuyoruz. Onu destekliyoruz. Biz özellikle Şerif'ten istek parçalar söylemesini talep ediyorduk. Bütün esnaf onu zevkle dinliyor" sözleriyle aktardı. Bir diğer esnaf Mehmet Aydın ise Bitgen'in yeteneğine dikkat çekerek, "Sesi gerçekten müziğe yatkın. Rahatlıkla türkü söyleyebilecek bir sese sahip. Değerlendirilebilir, keşfedilmeyi bekleyen bir sesi var. Bizim dükkanın içerisinde türkü söylerken çektiği bir video var. Bu video bayağı bir izlendi. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.