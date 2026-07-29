Üniversite tercihlerini ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre yapacak adaylar, kılavuzda güncel üniversite kontenjanlarını, bölümlerin en düşük ile en yüksek puanlarını ve başarı sıralamalarını görüyor. Sadece elektronik ortamdan alınan başvurular geçerli sayılacak. Adaylar tercihlerini bireysel olarak tamamlayacak.

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar tercih işlemlerini 29 Temmuz 2026 ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında bireysel olarak yapacak. Tercih süreci 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

İşlemler T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kabul edilmeyecek. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi alınmayacak.

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçecek. Girmek istenen programların kodları, adları ve bağlı oldukları fakülte ya da yüksekokul bilgileri tercih sırasına göre yazılacak.

Tablo 3 ve Tablo 4: TYT puanı hesaplanan adaylar Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilecek. AYT veya YDT puanı hesaplanan adaylar ise Tablo 4'teki lisans programlarını listelerine yazabilecek.

Tercih Sayısı: Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunlu tutulmuyor. Bir aday yalnızca dört program yazmak istiyorsa sadece bu dört programı bildirebilecek.

Sorumluluk: Sisteme girilen tercihlerin onaylanmaması durumunda işlemler geçerli sayılmayacak. Tercih yanlışlıklarından doğacak tüm sorumluluk adaya ait olacak.

YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ile mobil uygulaması üzerinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmü taşıyacak.

Sınavlar, işlemler ve sonuçlar hakkında açılan davalarda dava açma süresi 10 gün olarak uygulanacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleşen adaylara, başvurmaları hâlinde yerleştikleri programı gösteren bir yazı verilecek.

YKS ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?

Genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM merkezî olarak ek yerleştirme yapacak. Merkezî yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak. Ek yerleştirmede programların genel yerleştirmedeki en küçük puanının altında puanı olan adaylar yerleştirilmeyecek.

Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacak. Ücreti yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Ortaöğretimden mezun olamayan ancak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları alınacak. Mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2026 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenlerin, Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinin ise 29 Ocak 2027 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri durumunda asıl kayıtları yapılacak. Belirlenen tarihe kadar mezuniyetini belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek.