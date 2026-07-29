Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler şekilleniyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin gündemine aldığı İrfan Can Eğribayat için tarafların görüşmeleri hız kazandı. Transfer piyasasındaki hareketlilikle birlikte İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor sorusu spor kamuoyunun odağına yerleşti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı Gençlerbirliği oluyor. Fenerbahçe ile Gençlerbirliği transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki sürecin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GENÇLERBİRLİĞİ'NE Mİ TRANSFER OLDU?

Evet, deneyimli kalecinin Gençlerbirliği'ne transferi konusunda prensip anlaşması sağlandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 28 yaşındaki kalecinin yeni sezonda Gençlerbirliği forması giymesi öngörülüyor. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

Türk profesyonel futbolcu İrfan Can Eğribayat, kaleci pozisyonunda görev yapıyor. Refleksleri, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da doğan file bekçisi, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. Kısa sürede A takıma yükseldi ve sergilediği performansla Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

2021 yılında Göztepe'ye imza atan başarılı kaleci, 2022 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Sarı-lacivertli ekipte görev alan oyuncu, zaman zaman farklı takımlarda kiralık olarak da forma giydi. Alt yaş milli takımlarında da Türkiye'yi temsil eden Eğribayat, kariyeri boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası başta olmak üzere çok sayıda resmi maçta görev aldı.