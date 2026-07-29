CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecekleri yol haritası da merak konusuydu. Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde YENİ Parti'yi kurduğunu açıklarken, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise henüz kararını vermiş değil.

Başkan Tugay ile ilgili bundan sonraki siyasi yaşamına AK Parti'de devam edeceği yönündeki iddialar güçlenmeye devam ederken, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı dikkat çeken bir Cemil Tugay analizinde bulundu.

"Belediyecilik performansını da izlediği siyasi çizgiyi de başarılı bulmuyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve Cemil Tugay hakkındaki yorumlarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, "Cemil Tugay'ın belediyecilik performansını da, bugüne kadar izlediği siyasi çizgiyi de başarılı bulmuyorum. Ancak bir siyasetçiyi değerlendirirken, onun mevcut performansı ile farklı bir kurumsal yapı içindeki muhtemel performansını birbirinden ayırmak gerekir.

Çünkü AK Parti'nin en önemli özelliği kurumsal kapasitesidir. Yani farklı siyasi geleneklerden gelen isimler, AK Parti'yi dönüştürmüyor; aksine AK Parti'nin kurumsal kültürü, vizyonu ve hizmet anlayışı, o isimleri kendi potasında eritiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın "kitap ve kapak" metaforu ile anlattığı şey de tam olarak bu zaten.

Dolayısıyla Türkiye aidiyeti taşıyan, AK Parti'nin programını ve temel ilkelerini benimseyen, hakkında ahlaki veya hukuki açıdan bir sorun bulunmayan herkes, bu kurumsal yapı içinde çok daha farklı bir performans ortaya koyabilir. Çünkü burada belirleyici olan tek tek kişiler değil, onları belli bir istikamette çalıştıran güçlü kurumsal kültürdür." ifadelerini kullandı.

