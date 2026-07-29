Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz'ın paylaştığı Vizontele, 1970'li yıllarda Anadolu'ya televizyonun ilk kez gelişini anlatıyor. Mizah ve dramı harmanlayan filmin çekim yerleri, yıldız oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Van'ın Gevaş ilçesi başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde yapıldı. Yapım ekibi kasaba atmosferini yansıtmak amacıyla dönemin dokusuna uygun dekorlar hazırladı. Van Gölü çevresinin doğal güzellikleri sahnelerin çoğuna eşlik etti. Film, Anadolu'nun sıcak yaşamını beyaz perdeye taşıdı.

VİZONTELE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği filmin çekimleri 2000 yılında bitti. Sinemaseverler yapımı ilk kez 2 Şubat 2001 tarihinde izledi. Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, milyonlarca izleyiciye ulaştı.

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NE?

Vizontele, 1970'li yıllarda televizyonun Anadolu'daki küçük bir ilçeye ilk kez ulaşmasını mizahi ve duygusal bir dille ele alıyor. Kasabalıların televizyonla tanıştığı süreçte yaşadığı heyecanı, şaşkınlığı ve değişimi renkli karakterler üzerinden anlatıyor. Hikâye yalnızca teknolojik bir yeniliği değil; dostluk, dayanışma, umut ve değişim süreçlerinin insanlar üzerindeki etkisini işliyor.

VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Türk sinemasının sevilen isimlerini buluşturan yapımın başlıca oyuncuları şu şekilde sıralanıyor:

Yılmaz Erdoğan

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Altan Erkekli

Cem Yılmaz

Tarık Akan

Zeki Alasya

Cezmi Baskın

Bican Günalan

Şebnem Sönmez

Erdal Tosun

Mesut Çakarlı

İclal Aydın

VİZONTELE NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Anadolu kültürünü samimi bir anlatımla işleyen film, sıcak hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Mizah ve dramı başarıyla birleştiren yapım, her yayınlandığında yoğun ilgi görüyor. Güçlü oyunculuk performansları ve nostaljik atmosferi, Vizontele'yi Türk sinemasının en sevilen eserlerinden biri yapıyor.