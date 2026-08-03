Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini H.E.'nin yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Esnafı silahla tehdit ederek iş yerlerine el koyduğu ve haraç topladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 38 farklı adrese baskın gerçekleştirildi.

18 farklı suçtan soruşturma

Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda, örgüt üyelerinin nitelikli yağma, silahlı tehdit ve suçtan elde edilen gelirin yakınları üzerinden aklanması dahil 18 ayrı suça karıştığı iddia edildi. Operasyonda 36 şüphelinin yakalanması için işlem başlatılırken, halen cezaevinde bulunan örgütün 11 üyesi hakkında da yeni adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

''İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında;

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek (TCK m.220), nitelikli yağma (TCK m.148-149), silahla ve birden fazla kişi ile tehdit (TCK m.106) ile mala zarar verme (TCK m.151)” suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen, suç yapılanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.

Yapılan araştırma ve delillendirme çalışmaları neticesinde, liderliğini H.E. isimli şahsın yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösterdiği; işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylem tespit edilmiş olup, örgütün halen başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul’da 2, Ankara’da 1 şüphelinin bulunduğu iller de dâhil olmak üzere toplam 38 adreste, 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Hâlihazırda tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesi planlanmaktadır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.''