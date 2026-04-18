Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Torbalı Belediyesi TOMAR Halk Market’in ilk şubesini açtı. Torbalı’nın Kuşçuburun Mahallesi’ndeki açılışa bölge halkı yoğun katılım gösterdi. Açılışa, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sercan Kaya ve Servet Arga ile CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel de katıldı. Başkan Demir, TOMAR Halk Market’in kurdelesini halkla beraber kesti.

"İçimiz kan ağlayarak gerçekleşirdik”

Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerle başlayan Başkan Övünç Demir, eğitim camiasını ve aileleri yasa boğan olaylardan duyduğu üzüntüyü paylaştı. Eşi de Torbalı’da görev yapan bir öğretmen olan Demir, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine, anne babalarına sabır diliyorum. Bizim de acımız var, içimiz yanıyor. Ama Kuşçuburun mahallemizi daha fazla bekletmemek için, marketimiz hazır olduğu için bu açılışı içimiz kan ağlayarak gerçekleştirdik” dedi.

“Manavdan kasaba, sütten temel gıdaya…”

TOMAR Halk Market’in ekonominin zor olduğu bu günlerde bir dayanışma noktası olacağını vurgulayan Başkan Demir, “Kuşçuburun Mahallemizde TOMAR Halk Marketimizin ilkini açıyoruz. Artan mutfak masrafları karşısında vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarına daha uygun şartlarda ulaşabilmesi için bu adımı attık. Manavdan kasaba, süt ürünlerinden temel gıdaya, temizlik ürünlerine kadar yaklaşık 1000 çeşit ürünü bir arada sunuyoruz. Bu ürünleri piyasanın yüzde 20 ila 25 altında fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Torbalı’nın yeni markası: Metropolis

Markette Torbalı’nın yeni markası da satışa sunuldu. Torbalı Belediyesi’nin tescilli markası olan "Metropolis" bünyesindeki zeytinyağı, tereyağı ve üç farklı peynir çeşidi raflarda yerini aldı. Demir, Metropolis’in ürün çeşidinin ve TOMAR’ların önümüzdeki günlerde artacağının da altını çizdi. Bir sonraki durağın Pancar Mahallesi olacağını duyurun Başkan Demir, “TORKEM (Torbalı Kadın Emeği Platformu) aracılığıyla kadınların üretim sürecine dahil ediliyor. TORKEM kadınlarımız kooperatifleşiyor yakın zamanda ürünleri de TOMAR Halk Market’imizde olacak. Ben Torbalı’nın üreten kadınlarına güveniyorum ve her zaman yanlarındayım” dedi.

İlk alışverişi eşiyle birlikte yaptı

Açılışın ardından marketi gezen Başkan Övünç Demir, ilk alışverişi eşi Güler Demir ile birlikte yaptı. TOMAR Market’in haftanın her günü 08.30 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan marketle ilgili Başkan Demir, “Torbalı’da kimsenin sofrası eksilmesin, kimse temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlanmasın diye çalışıyoruz. Çünkü Torbalı halkı her zaman en iyisini hak ediyor” diye konuştu.