Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir genelinde taksi ve M plakalı minibüs ücretlerine zam yapıldı. Yeni fiyat teklifi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine sunuldu. Komisyonlarda değerlendirilen zam teklifi, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Karara göre taksilerde indi bindi ücreti 210 TL’ye yükselirken, M plakalı minibüslerde kısa mesafe ücreti 40 TL olarak belirlendi.

Ulaşıma yapılan zammı değerlendiren İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği Başkanı Nesibe Gençer, ülkede zam gelmeyen iki şey kaldığını söyleyerek bunların asgari ücret ve memur, emekli maaşları olduğunu belirtti.

“Zam iptal edilmelidir”

Toplu ulaşım sadece yerel yönetimin değil, iktidarın da sorunu olduğunu söyleyen Gençer, “İzmir'de ulaşıma yapılan zam halka ihanettir. Ülkede zam gelmeyen, iki şey kalmış. Birincisi asgari ücret, ikincisi memur ve emekli maaşları. Sanki onların da dokunulmazlığı var. Son yapılan ulaşım zamları özellikle Asgari Ücret ile çalışmak zorunda bırakılan halkımız için yıkım olmuştur. İktidarın izlediği ekonomik politikalar ve ABD Emperyalizminin Siyonist İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırısında ceremesini biz çekiyoruz. Artan petrol fiyatları karşısında İktidarın önlem almaması ayrı bir konu ancak hepsi birbirine bağlı. Tabii ki bu durum yapılan zamları haklı çıkarmaz. Toplu ulaşım sadece yerel iktidarların sorunu değil. Bu aynı zamanda iktidarların da sorunudur. Halkın ekonomisine ağır yük getirmektedir. İptal edilmelidir” dedi.

“Bu zamlar açlık sınırı altında kalan halkımıza ağır darbedir”

Ucuzluk ne zaman diye soran Gençer, “Gün geçmiyor ki iğneden ipliğe yapılan zamlar gelmesin. Bu zamlarla iyicene düşen, açlık sınırının altında kalarak yaşamını idame ettiren halkımıza da ağır bir darbedir. Ulaşımda böylesine zamlar yapılması, Belediye hizmetlerini "ticaret" olarak gören zihniyetlerin eseridir. Ucuz mazot zenginlerin yatlarına. Hükümetin yapması gereken kamu hizmeti gören belediyelere, toplu ulaşım yapan araçlara, üreten köylülerin traktörüne, ÖTV siz, KDV siz mazot, elektriğine daha ucuz, sağlayarak, masrafları azaltarak, vatandaşına bir nebze de olsa rahat nefes aldırması gerekmektedir. Oysa ki vergiler bu hizmetler için toplanıyorsa elektrik, su, ulaşımın ücretsiz olması gerekir. Bunlar temel haklardır. Zam. Zam. Ucuzluk ne zaman?” diye konuştu.